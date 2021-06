La nutricionista del príncipe Harry revela cómo puedes ponerte en forma en dos semanas

https://mundo.sputniknews.com/20210617/la-nutricionista-del-principe-harry-revela-como-puedes-ponerte-en-forma-en-dos-semanas-1113302053.html

La exmodelo Gabriela Peacock es una verdadera gurú de la nutrición: a lo largo de su carrera, trabajó con el príncipe Harry, la princesa Beatriz y la actriz... 17.06.2021, Sputnik Mundo

La técnica se llama 4:3, o cuatro tercios. En una entrevista con Daily Mail, Peacock cuenta que consiste en ayunar tres días alternados: en estos días, la cantidad de calorías no debe superar las 500 si eres mujer y las 600 en el caso de los hombres. En los otros tres días alternados, tienes que reducir el consumo de calorías en un 20%. El séptimo día es el día mágico, en el que puedes comer literalmente todo lo que quieras.También existe un plan de ayuno intermitente más tradicional, llamado 16:8, que consiste en ayunar durante 16 horas y restringir el período de alimentación a ocho. Peacock se muestra convencida de que ambos métodos son igualmente eficaces.Subraya que lo que le gusta más de este tipo de dieta es que solo es necesario saber "qué comes y cuándo comes" para conseguir resultados impresionantes.La dietista advierte que antes de hacer esta dieta, es necesario evaluar los niveles de azúcar en la sangre para evitar el cansancio y el mal humor. Para mantener niveles normales de glucosa, Peacock recomienda combinar fruta, yogur, nueces, hummus y queso.La famosa nutricionista subraya que "es muy importante combinar los carbohidratos con las proteínas". "Muchas personas solo consumen carbohidratos y nunca piensan en proteínas", señala Peacock, quien afirma que es importante agregar proteínas a todas las comidas, incluidos los snacks.Una porción debe consistir en un cuarto de proteínas: pueden ser tanto de origen animal —como la carne, el pescado, el pollo o los huevos— como vegetal —como los frijoles de soja o las lentejas—. Un cuarto más es para las verduras con almidón —por ejemplo, las patatas— y los cereales. Los vegetales deben ocupar el resto del plato.

