https://mundo.sputniknews.com/20210617/festejan-en-cuba-el-62-aniversario-de-la-agencia-informativa-latinoamericana-prensa-latina-1113298509.html

Festejan en Cuba el 62 aniversario de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina

Festejan en Cuba el 62 aniversario de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina

LA HABANA (Sputnik) — Con reconocimientos a los más veteranos, e intercambios de experiencias entre varias generaciones de periodistas, festejaron el 62... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T04:18+0000

2021-06-17T04:18+0000

2021-06-17T04:18+0000

américa latina

prensa latina

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105927/84/1059278468_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_0282533aaaa17a9ad9c86392bd8bfd8d.jpg

Fundada el 16 de junio de 1959, por el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti como su primer director, Prensa Latina fue el resultado de lo que recoge la historia cubana como Operación Verdad, un llamado del líder revolucionario Fidel Castro (1926-2016), a periodistas de varios países del mundo para que conocieran la realidad de la isla."A Prensa Latina le debo un mar de enseñanzas y aventuras propias del periodismo y la cosecha de experiencias en disímiles coyunturas y partes del mundo, siempre desde la perspectiva de una agencia de noticias 'objetiva, pero no imparcial', como sentenció su primer director, el argentino Jorge Ricardo Massetti, y dedicada a la difusión de la verdadera realidad de América Latina y el Caribe y más allá para abarcar al Tercer Mundo", comentó Carriba a esta agencia.Durante el sencillo acto de recordación efectuado en su sede habanera, el presidente de Prensa Latina, Luis Enrique González, destacó los 62 años de trabajo, y resaltó la presencia de importantes personalidades del periodismo latinoamericano que formaron parte del equipo de prensa de este medio.También destacó el trabajo de todos los miembros de la agencia durante la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19."Casi un año y medio de pandemia no ha sido impedimento para mantenernos activos las 24 horas cada día y llegar más lejos. Todos han aportado su granito en los resultados: ya decíamos periodistas, técnicos y trabajadores, pero no podemos dejar de mencionar a los corresponsales y sus familias, quienes en condiciones extremas han mantenido la vitalidad en casi cuatro decenas de países".Prensa Latina tiene oficinas en cerca de 40 países, la mayoría en América Latina, considerada su entorno esencial para el trabajo y transmite cerca de 400 despachos diarios que conforman principalmente el servicio mundial de noticias, además de mantener estrechos vínculos y convenios de trabajo con varias agencias internacionales de prensa.

https://mundo.sputniknews.com/20190616/prensa-latina-por-una-vision-emancipadora-del-periodismo-latinoamericano-1087651478.html

https://mundo.sputniknews.com/20190617/prensa-latina-es-una-agencia-revolucionaria-1087665150.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prensa latina, cuba