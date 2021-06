https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-salvador-ya-legalizo-el-bitcoin-y-ahora-que-1113326095.html

El Salvador ya legalizó el bitcóin… ¿y ahora qué?

SAN SALVADOR (Spuntik) — La idea del presidente Nayib Bukele de legalizar el bitcóin en El Salvador ya es un hecho, pero el futuro plantea múltiples... 17.06.2021

De momento, la sociedad salvadoreña se debate entre la incertidumbre y la esperanza, el escepticismo y la ilusión que despierta un mundo inexplorado y complicado incluso para los economistas, convidados como todos a ver las finanzas de un modo nuevo.Hasta cierto punto, la aprobación el pasado 8 de junio de la llamada Ley Bitcóin marca un hito regional y global.Sin embargo, ciertas organizaciones no comparten el entusiasmo de Bukele respecto al abanico de posibilidades -y riesgos- que abre la circulación aquí de la criptomoneda (medio digital de intercambio) más famosa.Por ejemplo, el Banco Mundial rechazó la solicitud de ayuda del Gobierno de El Salvador para la implementación del bitcóin, preocupado por su coste ambiental.Reticencia energéticaEn especial, al Banco Mundial le inquieta la "minería", el sistema que genera nuevos bitcóins y que implica la solución de acertijos matemáticos por computadoras que realizan millones de cálculos por segundo, lo cual conlleva un elevado consumo energético.Al respecto, el propio Bukele aseguró que el país recurrirá a la energía geotérmica para alimentar de forma limpia y sustentable la minería, e incluso compartió imágenes de un pozo recién abierto con la promesa de que generará 95 MegaWatts (MW).Expertos consultados por el diario La Prensa Gráfica consideran "irreal" tal proyección, pues ninguna de las dos centrales geotérmicas que hay en el país, con 56 y 37 pozos respectivamente, sobrepasa en total los 105 MW de potencia instalada.Además, aunque El Salvador cuenta con diversas fuentes renovables de generación, aún es importador de energía.Sin embargo, el Banco Centroamericano de Integración Económica ya expresó su apoyo a El Salvador en esta empresa, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) agregó que no se oponía, aunque alertó sobre los riesgos de esta apuesta.¿Cuentas claras?A muchos también le preocupa que la Ley Bitcóin convierta al país en una suerte de paraíso fiscal."Usted no sabe qué dinero tiene en la mano, lo cual afectará los salarios, y por ende las pensiones: vivimos un clima de incertidumbre y el país se puede convertir en un centro de lavado de dinero", comentó a Sputnik el economista César Villalona.Vocero del Colegio de Profesionales de El Salvador, Villalona señaló que la normativa de marras fue aprobada sin estudios de viabilidad y pertinencia para la economía nacional."Como es utilizado para transacciones especulativas, el bitcóin no garantiza su uso productivo ni la estabilidad de los ingresos y ahorros de las personas, las empresas y el Estado", agregó el experto, exintegrante del Consejo Nacional del Salario Mínimo.A su vez, la bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) propuso eliminar de la ley el artículo 7, que obliga a aceptar el bitcóin como forma de pago, incluso a quienes no deseen criptomonedas.Sin embargo, el Gobierno insiste en que la ley ampara a quienes no quieran asumir los riesgos del bitcóin, pues garantizará la convertibilidad al valor exacto en el momento de la transacción, mediante un fideicomiso de 150 millones de dólares.Escepticismo académicoPara el académico alemán Christian Ambrosius, El Salvador vivirá la situación insólita de tener dos monedas de curso legal (el dólar y el bitcóin), sobre las cuales el Gobierno carece de control. Del colón salvadoreño, ya casi nadie se acuerda…"El anonimato que ofrecen las transacciones en bitcóin también le puede resultar atractivo al Gobierno, ya que le da al Ejecutivo la posibilidad de ocultar sus propias transacciones financieras", escribió Ambrosius en el periódico digital El Faro.El experto alertó que la "nueva clase de capitalistas de casino vestidos de hípsters" tiene poco que perder con este experimento, pero los salvadoreños a los que no les queda otra que participar tendrán que asumir sus riesgos incalculables.Aún así, al igual que otras ideas consideradas visionarias por los seguidores de Bukele, la Ley bitcóin goza de momento con el beneficio de la duda: el tiempo, como siempre, será el juez.

Tomás Lobo

Tomás Lobo

