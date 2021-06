https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-jefe-de-la-diplomacia-europea-propone-hacer-retroceder-constrenir-y-comprometer-a-rusia-1113307278.html

El jefe de la diplomacia europea propone "hacer retroceder, constreñir y comprometer a Rusia"

El jefe de la diplomacia europea propone "hacer retroceder, constreñir y comprometer a Rusia"

El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, ha presentado su propuesta sobre cómo deberían ser las relaciones de la UE con Rusia. El documento será... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T13:37+0000

2021-06-17T13:37+0000

2021-06-17T13:42+0000

internacional

diplomacia

josep borrell

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1094358215_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_fd07a3c8f79e4800f32fc93083ef1ce2.jpg

El anuncio hecho por Borrell sin duda afectará aún más las maltrechas relaciones entre Bruselas y Moscú. El político español explicó a los periodistas que la UE "necesita ser realista y prepararse para un deterioro de nuestras relaciones con Rusia, que ahora mismo están en su nivel más bajo".Sin embargo, no todos los países de la UE comparten el enfoque de endurecer las medidas contra Rusia, el mayor proveedor de gas al continente. Países como Alemania y Francia no son partidarios de la 'vía dura' cuando se trata de las relaciones con Rusia. Por eso Borrell advirtió que si los países del bloque quieren mostrar "unidad frente a Rusia" no pueden establecer relaciones con Moscú por su propia cuenta.Algunas personalidades europeas critican al Gobierno ruso por su presunta implicación en el conflicto armado en el este de Ucrania o la detención del opositor Alexéi Navalni. El propio Borrel visitó Moscú en febrero pasado para discutir con las autoridades rusas el caso de Navalni, pero su iniciativa no tuvo el éxito que él esperaba y su injerencia en los asuntos internos de Rusia fue rechazada.Además, acusó a las autoridades rusas de esperar su llegada a Moscú para anunciar la expulsión de tres diplomáticos europeos del país.

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomacia, josep borrell, ue, rusia