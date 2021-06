https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-expresidente-boliviano-mesa-se-niega-a-declarar-sobre-el-golpe-de-2019-para-no-incriminarse-1113313326.html

El expresidente boliviano Mesa se niega a declarar sobre el golpe de 2019 para no incriminarse

LA PAZ (Spuntik) — El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) se acogió al silencio en una audiencia en la Fiscalía sobre el golpe de Estado de 2019...

golpe de estado

américa latina

carlos mesa

bolivia

"No voy a contestar a la pregunta, porque me puedo incriminar (…) me acojo al derecho al silencio", dijo Mesa en conferencia de prensa tras una audiencia en la Fiscalía de La Paz, citando lo que él mismo había dicho minutos antes a los investigadores, en medio de inusitada expectativa política y mediática sobre su presencia ante la justicia.

bolivia

golpe de estado, carlos mesa, bolivia