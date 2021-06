https://mundo.sputniknews.com/20210617/descubren-un-fallo-grave-en-los-smartphones-de-samsung-1113314186.html

Descubren un fallo grave en los 'smartphones' de Samsung

El Galaxy S21 Ultra, el teléfono inteligente de Samsung, tiene un fallo bastante extraño. Los propietarios del modelo insignia de la marca se quejan de una... 17.06.2021, Sputnik Mundo

Según los usuarios, la cámara consume mucha batería incluso si el smartphone está inactivo, o sea, si no se utiliza. Los propietarios del Galaxy S21 Ultra experimentan este problema cuando llevan el celular en el bolsillo.Supuestamente, la app de la cámara despierta el teléfono cuando detecta movimiento.La batería puede llegar a descargarse hasta convertirse en una molestia. Pero depende del dispositivo. Así, uno de los propietarios de este modelo explicó que durante siete horas su smartphone se descargó un 21%, cuando solo había mantenido la pantalla encendida durante 15 minutos.La única manera de descubrir el fallo es usando aplicaciones avanzadas de monitoreo de batería, como GSam Battery. Samsung todavía no se pronunció sobre el problema, y de hecho no lo considera como tal, a juzgar por las respuestas que reciben los clientes que se ponen en contacto con la compañía a través de sus canales de soporte técnico. Pero en varios sitios web se acumulan cada vez más quejas.El Galaxy S21 parece ser el único dispositivo afectado. Los propietarios del Galaxy Note 20 Ultra también han notado que la cámara reacciona de la misma forma, pero en su caso no afecta a la salud de la batería, detalla el medio Sammobile. De momento, no se ha encontrado solución alguna para los usuarios del Galaxy S21 Ultra, a pesar de todas las actualizaciones de software que Samsung ha lanzado para la serie S21 desde febrero.A mediados de enero, Samsung presentó al público su nueva familia de smartphones, los Galaxy S21: el S21, el S21 Plus y el S21 Ultra.

