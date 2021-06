https://mundo.sputniknews.com/20210617/cumbre-putin-biden-putin-sale-venciendo-1113319290.html

Cumbre Putin-Biden: "Putin sale venciendo"

Cumbre Putin-Biden: "Putin sale venciendo"

Esta cumbre ha atraído tanto la atención del mundo entero que se ha visualizado como el reconocimiento de EEUU de que Rusia es una superpotencia con la cual se... 17.06.2021, Sputnik Mundo

Juntos, pero no revueltosUna vez finalizado el cónclave, ambos líderes dieron sus respectivas ruedas de prensa por separado: primero Putin, quien atendió a la prensa durante casi una hora y respondió a 19 preguntas, incluidas 7 planteadas por reporteros extranjeros, y luego la de Biden, quien atendió a la prensa apenas media hora y respondió a seis preguntas preparadas de antemano."Considero que no ha habido nada de hostilidad, por el contrario, nuestro encuentro se desarrolló con principios. Por supuesto, tenemos diferencias en muchas opiniones, pero, de todos modos, en ambas partes se demostró el deseo de entenderse y de encontrar formas de convergencia de posiciones", dijo Putin entre otras cosas.Mientras, a su turno su par estadounidense manifestó: "Creo que existe una posibilidad genuina de mejorar significativamente la relación entre nuestros dos países sin que renunciemos a nuestros principios y valores".Cumbre: el origenTras el punto máximo de tensión en las relaciones entre Rusia y EEUU, generado tras la afirmación de Biden acerca de que Putin es un "asesino", se haya el origen de esta cumbre que tuvo lugar en Ginebra, de acuerdo a Aguilar.El analista no duda en aseverar que este cónclave es "un fracaso de Biden, porque de los grandes temas, no ha habido ningún resultado. El único resultado realmente, es que vuelvan [a sus misiones de Moscú y Washington] los [respectivos] embajadores, y que posiblemente al haberse conocido personalmente, pueda existir comunicación personal vía teléfono, como ha sido habitual entre la Casa Blanca y el Kremlin durante muchísimo tiempo, y eso puede ayudar en un momento determinado a acometer alguna situación conflictiva o bajar la tensión por algún aspecto".Guerra congeladaFin a 17 años de guerra comercial. Es el que han decretado, al menos por cinco años, EEUU y la Unión Europea. Todo viene a cuenta, y nunca mejor dicho, de las respectivas subvenciones a sus fabricantes de aviones Airbus y Boeing.En la que se ha transformado en la más longeva guerra comercial del mundo, estos socios se han impuesto mutuamente aranceles por un total de 11.500 millones de dólares a las exportaciones. Ahora, esta tregua que en principio tiene fecha de caducidad, aliviará a los sectores castigados por este conflicto, a modo de ejemplo en el caso de España, a los exportadores de aceite, queso o vino.Lo cierto es que pacto acordado no ofrece una solución detallada, al menos a corto plazo, al conflicto de las ayudas recibida por Airbus y Boeing, pero sí hay a futuro un compromiso de ambas partes para no financiar la I+D o conceder otros apoyos a sus propias industrias [Airbus y Boeing] si pueden dañar a su contraparte."De esta medida podemos hacer una interpretación económico-política, porque ya sabemos que las políticas comerciales tienen una importancia tremenda en el ámbito de la geopolítica, y que durante los últimos años ha habido una mezcla de guerras comerciales y guerras geopolíticas en las que no siempre es fácil identificar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra", reflexiona al respecto el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia."En este caso en concreto tenemos que pensar en una cierta rectificación parcial de las políticas iniciadas durante la 'época Trump', que estaban dirigidas fundamentalmente por un lado hacia China, y por otro lado hacia Europa. Políticas que en principio estaban cuestionando también los principios básicos de la globalización en el ámbito comercial", incide Zelaia.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

