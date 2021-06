https://mundo.sputniknews.com/20210617/avanzan-tramites-de-compra-de-vacuna-rusa-sputnik-v-por-parte-de-ecuador-1113322879.html

Avanzan trámites de compra de vacuna rusa Sputnik V por parte de Ecuador

relaciones comerciales

relaciones bilaterales

américa latina

sputnik v (vacuna)

ecuador

rusia

La Embajada de Moscú en Ecuador no participa en las negociaciones sobre la vacuna rusa con el Gobierno ecuatoriano, ya que el encargado de ese tema es el Fondo Ruso de Inversión Directa, explicó Sprinchan."Yo conozco esta situación solamente según la información de Moscú, pero no formo parte del equipo negociador", aclaró.Equipos técnicos del presidente ecuatoriano buscan agilizar la provisión de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, que ya tiene la autorización del organismo de control sanitario del país.En Ecuador se han infectado hasta el momento 441.180 personas con el nuevo coronavirus (causante de la enfermedad respiratoria), hay 407.512 recuperados, 15.575 fallecidos confirmados y 5.578 muertes probables a causa del COVID-19, según los últimos datos del Ministerio de Salud.Hasta el 13 de junio había 2.043.159 vacunados contra el COVID-19 con la primera dosis y 1.038.013 con la segunda, en una población de 17 millones de personas. Cooperación entre Rusia y Ecuador"Rusia y Ecuador no solamente somos socios económicos, sino que aliados políticos", dijo este jueves 17 a Sputnik el embajador ruso en Quito, Vladímir Sprinchan.El diplomático explicó que son aliados porque comparten una misma visión frente a los problemas mundiales actuales.El embajador explicó que esta visión en común surgió durante la reunión que mantuvo con el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores hace dos semanas."La reunión fue bastante corta para analizar el proceso de negociaciones para la vacuna [Sputnik V] y se tocaron algunos temas corrientes de interés común y mutuo en temas internacionales. Especialmente hablamos sobre los puntos de vista de ambos países a los problemas actuales en el mundo", agregó.Consideró que Ecuador y Rusia tienen el mismo punto de vista frente a que los conflictos en el mundo solo se pueden solucionar por vía pacífica y sobre la base de negociaciones bilaterales."No se habló de un país en específico. Fue en líneas generales porque fue un primer contacto después de la asunción del señor Montalvo como canciller y tuvimos que encontrar temas de interés común entre ambos países. Mi país tiene una buena práctica de consultas entre los dos ministerios en busca de satisfacer los intereses de ambos países", explicó.El canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, y el presidente Lasso enviaron el miércoles 16 una nota diplomática a sus homólogos rusos, Serguéi Lavrov y Vladímir Putin respectivamente, en la que expresaban su congratulación por los 76 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.Sprinchan afirmó que además de las felicitaciones, Lasso y Montalvo expresaron la "esperanza y deseo" de desarrollar relaciones bilaterales entre los dos Gobiernos.Moscú está expectante en que se impulsen acuerdos con Quito en la próxima reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial Ecuatoriano Rusa (CICEC), dijo Vladímir Sprinchan."Esperamos la próxima reunión de la comisión para ver cómo podemos adelantar acuerdos, teniendo en cuenta que las relaciones entre Rusia y Ecuador entran en una nueva etapa", informó a Sputnik Sprinchan.El embajador ruso explicó que el principal mecanismo de cooperación económica entre ambos es la Comisión Intergubernamental que se reúne cada año y que en 2020 se realizó virtualmente."La comisión une no solamente ministerios y varias agencias públicas, sino que empresarios, donde se analizan necesidades y posibilidades en varias esferas, económica, educativa, cultural, humanitaria, etc. En ese marco, [el canciller de Ecuador Mauricio] Montalvo encabeza la comisión por la parte ecuatoriana y está listo para activar su actividad", agregó.El embajador expresó que Ecuador es un socio "económico-comercial muy importante" para Rusia, ya que ocupa el tercer lugar en el volumen de intercambio comercial con Moscú en América Latina."En 2019, el intercambio entre ambos países fue de 1.700 millones de dólares, pero lamentablemente está a favor de Ecuador, porque vende sus productos agropecuarios en mayoría, los bananos, flores, camarones, tienen un monto de 1.200 millones de dólares anual. De parte de Rusia solo se exporta a Ecuador alrededor de 300, 400 millones de dólares. Se puede equilibrar nuestro comercio exterior con nuevas tecnologías de Rusia", explicó.Afirmó que Rusia está buscando presentar sus ofertas luego de la declaración del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien le mandó un mensaje a su par ruso, Vladímir Putin, en el que expresaba una "plena apertura" para impulsar la cooperación comercial."Igualmente tenemos interés en participación de varios proyectos de infraestructura, como carreteras", agregó.

ecuador

rusia

Noticias

es_ES

relaciones comerciales, relaciones bilaterales, sputnik v (vacuna), ecuador, rusia