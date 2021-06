https://mundo.sputniknews.com/20210617/adios-12-de-octubre-en-chile-la-polemica-decolonialista-que-alcanza-a-pinera-1113315161.html

¿Adiós 12 de octubre en Chile? La polémica decolonialista que alcanza a Piñera

¿Adiós 12 de octubre en Chile? La polémica decolonialista que alcanza a Piñera

Un proyecto para catalogar como feriado nacional al Día Nacional de los Pueblos Indígenas pasó del consenso a la polémica luego de que legisladores propusieran... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T16:34+0000

2021-06-17T16:34+0000

2021-06-17T16:34+0000

américa latina

pueblos originarios

colonización

pueblos indígenas

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1093097202_0:139:1200:814_1920x0_80_0_0_2e24a62068be623fbdbc3e22faa882d1.jpg

Los pueblos originarios de Chile tienen su día nacional desde el año 1998 pero recién desde 2021 la efeméride pasará a ser feriado nacional gracias a un proyecto de ley que avanza en el Congreso chileno y que trae polémica ante la posible eliminación del feriado del 12 de octubre del calendario.En efecto, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas es conmemorado cada 24 de junio en Chile. La fecha escogida, en realidad, hace referencia al solsticio de invierno, momento del año en que el sol se oculta más temprano y que, si bien es de fecha variable, suele encontrarse cerca de esa fecha.Los pueblos originarios de Chile celebran de diferentes maneras el solsticio de invierno desde tiempos ancestrales: para los aymaras en el norte es el Machaq Mara, para los quechuas es el Inti Raymi y para los mapuches del sur es el We Tripantu.A pesar de que el texto establece que desde 2022 el feriado se cumplirá cada 24 de junio, se habilitó a mover la fecha en la edición de 2021, de forma de celebrarlo el lunes 21 de junio y sumar así un fin de semana largo a los chilenos.Pero lo que parecía un proyecto de ley de aprobación sencilla acabó generando polémica por una de las disposiciones contenidas en el texto: la necesidad de suprimir un feriado a cambio del nuevo. Originalmente, un grupo de senadores propuso que, se eliminara el feriado del 29 de junio, que corresponde al Día de San Pedro y San Pablo, una fiesta tradicional católica.Cuando el texto pasó por la Cámara de Diputados, los legisladores propusieron mantener la fecha del 29 de junio y eliminar, en sustitución, el feriado del 12 de octubre, conocido en Chile como el día del "Encuentro entre dos mundos" en referencia a la colonización de América. Según se acordó en la Cámara, la fecha del 29 de junio mantiene gran arraigo entre los chilenos —especialmente entre los pescadores, de quienes San Pedro es santo patrono—, por lo que no es una buena idea su eliminación. En cambio, eliminar el feriado del 12 de octubre va en consonancia con el homenaje a los pueblos originarios, establecieron los legisladores.¿Por qué quiere Chile eliminar el feriado del 12 de octubre?Modificar el feriado a eliminar motivó un desacuerdo entre diputados y senadores que obligó a la creación de una Comisión Mixta que ratificó eliminar el 12 de octubre en una sesión realizada el 14 de junio, una semana antes del supuesto feriado del 21 de junio.Entre el 16 y el 17 de junio, la resolución de la Comisión Mixta fue refrendada por las cámaras de senadores y diputados. Sin embargo, integrantes de Chile Vamos —coalición de derecha que respalda a Sebastián Piñera— plantearon su discrepancia con la eliminación del feriado del 12 de octubre y adelantaron la intención del presidente Piñera de imponer un veto para impedir que el feriado sea suprimido.La polémica por el 12 de octubre se trasladó desde la política hacia las redes sociales, donde chocaron opiniones de representantes de los pueblos originarios con sectores que aún reivindican la conquista de América Latina por parte de España."Chile y el mundo no se puede entender sin el descubrimiento de américa, hito de la humanidad. Nuestros ancestros se sumaron a los pueblos originarios para crear nuestro país, fundar ciudades y evangelizar", aseguró Hispanismo Chile, una agrupación que ensalza "el origen hispano de Chile".Claudia Unicahuin, activista indígena e integrante de Renovación Nacional, explicó a través de Twitter que "el 12 de octubre para nosotros los indígenas no es un día que celebremos, es el día en que comenzó un genocidio". La dirigente defendió la fecha del solsticio de invierno como verdadero homenaje a los pueblos originarios.Otros chilenos fueron más pragmáticos en sus cuestionamientos y, sin adentrarse en la polémica por el 12 de octubre, plantearon las dificultades que añadir un feriado nacional al calendario con solo una semana de anticipación genera molestias a quienes ya tienen eventos, citas médicas u otros compromisos agendados para ese día.

https://mundo.sputniknews.com/20210607/las-colonias-de-espana-y-portugal-en-la-division-que-definio-parte-de-america-latina-1113006871.html

https://mundo.sputniknews.com/20210609/complejo-de-colonizado-que-quiso-decir-el-alberto-fernandez-sobre-ser-argentino-1113080390.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pueblos originarios, colonización, pueblos indígenas, chile