https://mundo.sputniknews.com/20210616/un-grupo-de-defensores-afirma-que-el-plan-del-muro-fronterizo-de-texas-viola-un-tratado-con-mexico-1113277318.html

Un grupo de defensores afirma que el plan del muro fronterizo de Texas viola un tratado con México

Un grupo de defensores afirma que el plan del muro fronterizo de Texas viola un tratado con México

EL PASO (Sputnik) — El plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, de construir un muro fronterizo adicional en la frontera requeriría que el Gobierno estatal... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T17:40+0000

2021-06-16T17:40+0000

2021-06-16T17:54+0000

muro

eeuu

américa latina

méxico

texas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106654/61/1066546189_0:365:3500:2334_1920x0_80_0_0_0bdf8f730ad68eab78e3d73f656109e0.jpg

En 2017, el expresidente Donald Trump (2017-2021) intentó construir 38 millas (61 kilómetros) de muro fronterizo a través del santuario de mariposas de 100 acres (40,4 hectáreas) del Centro Nacional de Mariposas en Mission, Texas, pero en octubre la Corte de Apelaciones de EEUU para el distrito de Columbia dictaminó que violó los derechos de propiedad de los dueños de la tierra.Agregó que otro problema es el hecho de que el muro fronterizo construido en Texas no se construye a orillas del río Grande (que delimita la frontera entre EEUU y México), "se construye millas de tierra adentro entonces no impide que nadie ni nada ingrese a EEUU".Wright también señaló que el proyecto del muro fronterizo de Abbott probablemente violaría un tratado de 1970 entre EEUU y México que prohíbe la construcción de la infraestructura del muro fronterizo en las llanuras aluviales del Río Grande porque corre el riesgo de desviar u obstruir el flujo normal del río o causar inundación. La Comisión de Límites y Aguas Internacionales (CILA) conjunta México-EEUU está a cargo de determinar si algún proyecto viola el acuerdo bilateral, también conocido como el Tratado para Resolver Diferencias de Límites Pendientes y Mantener el Río Grande y el Río Colorado como Límite Internacional.El 15 de junio, Abbott dijo que pedirá donaciones al público estadounidense para construir el muro fronterizo de Texas como parte de su iniciativa más amplia para detener el flujo de migración irregular en la frontera sur."El anuncio de Abbott fue nada menos que el lanzamiento de una campaña y está reciclando el antiguo eslogan característico de Trump", dijo Wright.Agregó que cree "que es 100% una prueba de cuánto efectivo puede recaudar para una posible candidatura presidencial en 2024".Visita de TrumpEl 15 de junio, el expresidente Trump aceptó la invitación de Abbott para realizar una visita oficial a la frontera sur el 30 de junio.El anuncio se produjo pocos días después de que el gobernador firmara una orden que autorizaba nuevas medidas de seguridad fronteriza, incluidos planes para aprobar un presupuesto de 1.000 millones de dólares para la frontera.Texas y México comparten una frontera de 1.254 millas, pero hay muchas brechas donde los migrantes pueden burlar fácilmente las cercas de bolardos de acero.Acciones del Gobierno y migraciónEEUU debería permitir que los migrantes trabajen en ciertos empleos que la mayoría de los estadounidenses se niegan a aceptar, dijo Wright, y agregó que el cabildeo en Washington impide que los legisladores estadounidenses aprueben una política de inmigración significativa."La gente que huye de la violencia en el Triángulo Norte; ninguna cantidad de dinero que el Gobierno de Estados Unidos arroje a eso, ninguna cantidad de Kamala [Harris] diciendo 'No vengas' afectará las decisiones que tomen las personas que tienen miedo de que sus hijos y ellos mismos sean violados y masacrados", dijo Wright.Los miles de migrantes que se dirigen a la frontera sur de EEUU huyen de la pobreza y la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocida como la región del Triángulo Norte.Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU revelaron este mes que la cantidad de migrantes en busca de asilo detenidos a lo largo de la frontera sur con México en mayo estableció otro récord, alcanzando un nuevo máximo mensual de 21 años de 180.034.Un total de 929.868 migrantes han sido detenidos cruzando ilegalmente EEUU y México desde octubre, lo que coloca al Gobierno de Joe Biden en camino de romper el récord anual anterior de 977.509 establecido en 2019.EEUU ha detenido a más de 1,5 millones de inmigrantes ilegales en la frontera sur con México en 1986, 1996, 1998-2000, según datos de CBP.

https://mundo.sputniknews.com/20210527/una-gira-por-el-calvario-migrante-en-eeuu-1112635268.html

eeuu

méxico

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muro, eeuu, méxico, texas