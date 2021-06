https://mundo.sputniknews.com/20210616/texas-puede-convertirse-en-la-meca-del-bitcoin-no-queremos-enfrentar-mas-prohibiciones-de-china-1113274615.html

Texas puede convertirse en la meca del bitcóin: "No queremos enfrentar más prohibiciones de China"

China restringe la minería del bitcóin en su territorio lo que hace a los 'miners' a mudarse a otro sitio. Texas podría convertirse en su nuevo paraíso, opina... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T16:50+0000

2021-06-16T16:50+0000

2021-06-16T16:51+0000

economía

criptomonedas

minería

bitcóin

china

Más de la mitad de los mineros de bitcóin o miners se habían mudado a China porque allí la energía necesaria para obtener la preciada criptodivisa es baratísima. Se estima que entre el 65% y el 75% de la minería de bitcóin del mundo se produjo en el país asiático. En concreto, en las provincias de Xinjiang, Mongolia Interior, Sichuan y Yunnan. La energía hidroeléctrica de Sichuan y Yunnan las había convertido en paraísos, mientras que Xinjiang y Mongolia Interior albergan muchas de las plantas de carbón de China.Sin embargo, en mayo el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo del Consejo de Estado chino declaró la guerra a esta práctica, lo que desencadenó lo que se ha denominado en los círculos de criptos como la gran migración minera, apunta la CNBC. Texas ofrece la energía más barata entre los estados de EEUU y casi del mundo, así que se convierte en todo un caramelo para los mineros, ahora que China les da la espalda."Vamos a ver un cambio pronunciado en los próximos meses", asegura al medio Brandon Arvanaghi, un exingeniero de seguridad de Gemini, un centro de compra de criptodivisas. En el estado sureño "tenemos gobernadores como Greg Abbott, que están promoviendo la minería. Se va a convertir en una verdadera industria en Estados Unidos, lo cual será increíble".Un 20% de su energía procede del viento desde el 2019. Además, tiene una red eléctrica desregulada, lo que permite a los clientes elegir a su proveedor de energía. Pero lo más importante, como señala Arvanaghi, es que sus líderes políticos impulsan el criptominado.La caza al minero ya ha comenzado en Mongolia Interior. El hashrate, el índice que determina la potencia de minado en la red bitcóin, está cayendo. "Dada la caída del hashrate, parece probable que las instalaciones se estén apagando en todo el país", sospecha Nic Carter, fundador de Castle Island Ventures. Calcula que entre el 50% y el 60% de todo el índice acabará yéndose de China. "No queremos enfrentarnos cada año a ningún tipo de prohibición más de China", se queja a propósito de los planes del Gobierno de Xi Jinping Alejandro de la Torre, vicepresidente de Poolin, una empresa que ofrece servicios de criptominado y cuya sede está en Hong Kong. Se ven ahora obligados a "diversificar nuestro hashrate minero global, y por eso nos estamos trasladando a Estados Unidos y a Canadá", reconoce.Dado que los mineros compiten en una industria donde la única variable es la energía que utilizan, están incentivados a migrar allí donde las fuentes de energía son las más baratas del mundo. Así que los países occidentales harán ahora su agosto. "A todos los mineros occidentales que conozco les suenan los teléfonos", dice Carter. "Los mineros chinos o los que estaban domiciliados en China están buscando en Asia Central, Europa del Este, Estados Unidos y el norte de Europa" su nuevo hogar.Arvanaghi es optimista y cree que el hashrate en América del Norte crecerá durante 2021."Texas no solo tiene la electricidad más barata de Estados Unidos, también es una de las más baratas del mundo", recuerda. Y "también es muy fácil poner en marcha una empresa minera (...) si tienes 30 o 40 millones de dólares, puedes ser un minero de primera categoría en Estados Unidos".Sin embargo, hay algunas limitaciones importantes para que Estados Unidos se convierta en un destino minero mundial, subraya la CNBC. Por ejemplo, el tiempo de espera para construir la infraestructura física necesaria para acoger a los mineros es de unos seis o nueve meses, dice Carter a la cadena. "Estados Unidos no puede ser tan ágil como otros países cuando se trata de deslocalizar a estos mineros", dice.La fiabilidad de la red eléctrica de Texas es lo que más dudas levanta. Una tormenta devastó zonas del estado en 2021, y reavivó el debate sobre si Texas debería proteger sus sistemas contra el invierno. Hacerlo sería muy costoso, y podría subir los impuestos y demás tasas a quienes quieran conectarse a la red eléctrica del estado. Así como están las cosas, el mundo no tiene la suficiente capacidad minera para absorber la "diáspora de mineros desde China". Una mayor dispersión geográfica equilibraría el balance de poder global y también reduciría la capacidad de una nación soberana de controlar la red, lo cual es visto como un aspecto positivo.Otra de las posibles consecuencias del éxodo minero podría ser la creación de zonas criptoeconómicas especiales, a imagen y semejanza de las ya existentes ZEE, o zonas económicas especiales, según Carter. Es decir, regiones o países donde sale más a cuenta emprender actividades económicas por el trato de favor dado por las autoridades.

criptomonedas, minería, bitcóin, china