Tercera identificación en caso Ayotzinapa fortalece nueva hipótesis

2021-06-16T22:14+0000

2021-06-16T22:14+0000

2021-06-16T22:14+0000

El resto óseo que fue identificado mediante un análisis y coincidencia genética con la familia de Jhosivani corresponde a una vértebra lumbar, "que no presentaba alteración térmica", el cual fue hallado en octubre de 2020, en la Barranca de Carnicería (en Cocula, Guerrero) como parte de las diligencias de búsqueda a cargo de la Unidad especializada para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).Según el informe recibido de Innsbruck y difundido por el Equipo Argentino de Antropología Forense —que actúa como perito independiente y asesor de las familias en el caso— la coincidencia se obtuvo vía ADN nuclear."Los datos genéticos nucleares de la muestra ósea tienen al menos un billón de veces más probabilidades de ser de un hijo biológico de la madre y el padre; y de un hermano biológico completo de las hermanas y el hermano de Jhosivani Guerrero de la Cruz en comparación con que los restos no identificados sean originados por un individuo no relacionado", puede leerse en el dictamen al que Sputnik tuvo acceso.El Equipo Argentino de Antropología forense analizó el dictamen de Innsbruck y concordó con el resultado que establece que la vértebra hallada tiene "al menos 1.000 millones de probabilidades de pertenecer al estudiante desaparecido que a una persona no relacionada a esta familia".Realizó además un dictamen de genética complementario, utilizando cálculos estadísticos adicionales sobre probabilidad de parentesco y genética poblacional que "arroja un porcentaje de parentesco superior al 99,99% teniendo en cuenta las variables estadísticas aplicables al caso", expresaron desde el equipo.La nueva hipótesisJhosivani es el tercer estudiante identificado mediante el hallazgo de un fragmento óseo de su cuerpo, tras ser desaparecido forzadamente en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, sin que haya aportado información fidedigna hasta el momento de qué hicieron con los jóvenes. Antes que él, fue identificado un fragmento de hueso de un pie con las muestras genéticas tomadas a la familia del normalista Cristian Rodríguez Telumbre, de 19 años, al ser desaparecido. Estos dos últimos fragmentos fueron hallados en un sitio llamado la Barranca de Carnicería, ubicado a 800 metros del basurero de la ciudad de Cocula, junto a otros múltiples fragmentos que han sido enviados a Innsbruck, por su especialidad en la identificación genética de restos óseos degradados. Según explicó Doretti, el conjunto de restos enviados a Europa fueron hallados a nivel superficial del suelo de la Barranca, no enterrados. Son restos aislados y no osamentas completas, la mayoría están multifragmentados y algunos de ellos fueron expuestos al calor o "alterados térmicamente", como se dice técnicamente. "Sin embargo, las dos muestras de las cuales se han podido confirmar las identificaciones no presentan alteraciones térmicas y se encuentran bastante completas", dijo la forense. La identificación de Rodríguez Telumbre en 2020 ya había tumbado la versión oficial que sostuvo la extinta Procuraduría General de la República, encargada de investigar el caso en sus inicios. Ahora, la evidencia de que los restos hallados en la Barranca no fueron quemados agrega mayor complejidad al asunto.El primer resto óseo de uno de los 43 normalistas que fue identificado genéticamente con la familia de Alexander Mora Venancio, fue hallado en una diligencia señalada de haber sido manipulada por el titular de la Agencia de investigación criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien está prófugo de México y con una orden de captura internacional. Zerón fue acusado de "sembrar" allí los restos, es decir, de colocarlos en el punto de manera irregular. El hallazgo de los restos identificados como pertenecientes a Mora Venancio en el río San Juan fueron piezas clave para sostener la falseada hipótesis oficial, que los estudiantes habían sido asesinados en conjunto, quemados sus cuerpos en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos destrozados en el río San Juan. El hallazgo de restos óseos de dos de los jóvenes sin evidencia de haber sido quemados, en un sitio a menos de un kilómetro del basurero de Cocula, hecha luz a un nuevo camino para la investigación y la búsqueda. Los padres de los jóvenes han exigido la continuidad de las búsquedas de restos óseos en la Barranca, ya que la hipótesis en torno al río San Juan "fue una farsa".Lo mismo señaló Doretti. "Nosotros sostuvimos que la versión oficial, la primera, donde aparece un fragmentos de hueso en el río San Juan que termina identificando con los familiares de Alexander Mora Venancio por vía genética, no tiene evidencia científica que la sostenga. Hasta el día de hoy, no se ha podido establecer que los estudiantes realmente hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Más bien, toda la evidencia hallada en el basurero contradice esa hipótesis oficial", subrayó.El mayor caso en la historia reciente de México tiene tres grandes áreas, todas a cargo de la misma persona: el maestro Omar Gómez Trejo, Fiscal especial para el caso Ayotzinapa.A su oficina corresponden las búsquedas en fosas clandestinas y en vida de los jóvenes; también la investigación acerca de los perpetradores y su destino, así como lidiar con las múltiples irregularidades cometidas por los antiguos funcionarios a cargo del caso.

