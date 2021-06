https://mundo.sputniknews.com/20210616/sergio-ramos-deja-el-real-madrid-1113284165.html

Sergio Ramos deja el Real Madrid

Sergio Ramos deja el Real Madrid

El club lo ha anunciado en un escueto comunicado en el que informa de que el jueves 17 de junio le realizará un acto de despedida. 16.06.2021, Sputnik Mundo

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", reza el comunicado.Al finalizar el acto está prevista la comparecencia del capitán blanco ante los medios de comunicación en la que anunciará que deja el club cuando faltan menos de dos semanas para que finalice su contrato.Según apunta el diario Marca, el Real Madrid le ofrecía un año al jugador con una rebaja del 10% de su sueldo y Ramos quería firmar al menos por dos temporadas. Finalmente no habría habido acuerdo y dejará el club después de 16 años jugando en él.En cuanto se ha conocido el comunicado las reacciones se han producido en cascada en las redes sociales que se han llenado de mensajes de despedida y en las que también se especula con cuál será el equipo al que se irá el jugador. Los seguidores del club merengue no han tardado en lamentar su pérdida.

