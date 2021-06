Sánchez se enfrenta a una sesión de control al Gobierno marcada por los indultos del procés

https://mundo.sputniknews.com/20210616/sanchez-se-enfrenta-a-una-sesion-de-control-al-gobierno-marcada-por-los-indultos-del-proces-1113247401.html

Partido Popular, Ciudadanos y Vox preguntan al jefe del Ejecutivo por el problema catalán y la medida de gracia que el Gobierno baraja otorgar a los políticos... 16.06.2021, Sputnik Mundo

Una vez finalizada la sesión de control, el pleno del Congreso se pronunciará sobre los posibles indultos por la moción registrada por el Partido Popular en la que pide al Gobierno que deniegue los indultos a los presos del procés y que no derogue ni modifique el delito de sedición.El líder de los populares, Pablo Casado, ha iniciado su intervención pidiendo acabar con esta medida de gracia: "Nunca más indultos políticos, hay que acabar con ellos ya. Sin injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial y contando siempre con la petición el tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que ningún político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón, a mí esto también me cabrea. Señor Sánchez, esto no lo dijo ningún facha, lo dijo usted", ha dicho Casado, que le ha cuestionado al presidente si va a defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. "Este Gobierno defiende la unidad de España y la Constitución" le ha espetado Sánchez en su turno de respuesta, recordándole que desde que él Gobierno no ha habido referéndums de independencia en Cataluña, mientras que cuando gobernaba el PP hubo dos en 2017, y una declaración unilateral de independencia.El presidente ha continuado su respuesta asegurando que "dicen ustedes que defienden la igualdad entre españoles, pero nos dividen entre aquellos que son buenos y aquellos que somos malos. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria, que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del Rey en todo lo que tiene que representar en la arquitectura institucional de nuestro país. Dicen ustedes representar la regeneración democrática y usan al Estado para tapar su corrupción y se salen del pacto antitransfuguismo ayer".Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha exigido cuentas al líder del Ejecutivo al cuestionarle hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder: "Fue a las elecciones diciendo que sería el dique de contención del extremismo bolivariano, y 24 horas después tenía un pacto con Pablo Iglesias. Prometió hasta cinco veces que ustedes no pactarían con Bildu, con los herederos del terrorismo. Hoy retozan con ellos. Tienen un Gobierno gracias a ellos, tienen unos Presupuestos gracias a ellos". "En su visión de España solo caben ustedes y sus compañeros de viaje del PP", le ha respondido Sánchez, asegurando que cuando le escucha hablar en el parlamento le da la sensación de que consideran que el Gobierno de España es ilegítimo, cuando los que no aceptan al resto son ellos y le ha preguntado qué solución proponen ellos para Cataluña.Los dos líderes le han echado en cara al presidente su encuentro con Biden, "en medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento", le ha dicho Casado.En la misma línea se mostrara la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en este caso se ha dirigido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para preguntarle si considera que la actuación del Gobierno responde al interés general de los españoles. "Su mantra suele ser: somos de centro y somos moderados. Le ha dicho a este Gobierno que no tenemos ni idea porque la tiene usted toda. Pero las urnas le fallan una y otra vez y otra y otra. Prácticamente ustedes han desaparecido, y ya veremos en qué quedan con la OPA y el transfuguismo", ha respondido Calvo. "Ustedes empezaron en Cataluña con el discurso más terrible que acabó haciendo suyo la ultraderecha en este país. Y ya no pintan nada, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio", ha dicho Calvo, que ha insistido en la línea de la respuesta de Sánchez: "en tres años no se ha traspasado ni una sola línea de legalidad. Sí la traspasaron sus socios".

