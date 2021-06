https://mundo.sputniknews.com/20210616/pedro-castillo-gana-las-presidenciales-en-peru-1113280488.html

Pedro Castillo gana las presidenciales en Perú

Pedro Castillo gana las presidenciales en Perú

Así lo indican las cifras oficiales. Con el 100% de lo votos escrutados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales [ONPE], el candidato del partido Perú...

Pedro Castillo gana las presidenciales en Perú Pedro Castillo gana las presidenciales en Perú

No está todo dichoNo obstante, la candidata de Fuerza Popular ha denunciado fraude y ha impugnado 802 actas, una jugada que buscaría anular 200.000 votos y evitar la proclamación e investidura de Castillo prevista para el 28 de julio.Resta que el Jurado Nacional de Elecciones [JNE] resuelva las impugnaciones y proclame al ganador. Según el analista político peruano Erwin de la Rosa no existen "posibilidades ni legales ni matemáticas para torcer los resultados"."Sin embargo, debemos generar una alerta internacional a toda la comunidad que nos está siguiendo porque la estrategia del fujimorismo es un golpe de Estado blando al deslegitimar y desconocer los resultados actuales y promover una futura vacancia del presidente de la República", asegura de la Rosa.A su juicio, el planteamiento del fujimorismo de convocar una nueva elección sería un golpe a la Constitución. "Esto sería quebrantar la voluntad popular, sería un proceso inconstitucional porque no existe la figura para que pueda convocarse una nueva elección, sin embargo, están abocados a esa estrategia que la mayoría del pueblo peruano rechaza", alerta de la Rosa.¿'Vacunas nucleares'?Los detractores de la Sputnik V han dicho y hecho muchas cosas en su contra. Todas, derribadas, tanto por la prestigiosa revista científica The Lancet, que ha puesto punto final a la cuestión de la eficacia y seguridad del fármaco, como también por los propios hechos: se está aplicando con éxito en decenas de países del mundo.Sin embargo, no dejan de aparecer nuevas teorías de la conspiración que buscan sembrar desconfianza hacia la vacuna, o convencer que la misma representa un 'arma secreta' de Rusia. Y no un arma cualquiera, sino un arma nuclear, por parafrasear la alerta que lanzó el periodista argentino Jorge Lanata, quien vinculó en su programa 'Periodismo Para Todos', la llegada de la Sputnik V con el interés de Rusia de construir centrales nucleares en el país.Lanata presenta como un crimen los contactos entre ambos países en el ámbito nuclear, unos contactos que, por cierto existen desde hace años. Cabe recordar que durante su visita a Buenos Aires en 2014, el mandatario ruso, Vladímir Putin, y la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, firmaron un acuerdo de cooperación en el uso de la energía nuclear pacífica, entre otros documentos. Entonces, Cristina Fernández recalcó que su Gobierno tenía "muchos deseos de profundizar su relación con Rusia", y anunció la firma de "acuerdos muy importantes en materia nuclear" para la generación de energía.Y al año siguiente, cuando la mandataria argentina visitó Moscú, las partes acordaron la cooperación en la construcción de una central nuclear en territorio argentino. Según el embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov, Moscú hizo tres propuestas para la construcción de centrales nucleares en el país.En conversación con 'Octavo Mandamiento', Eduardo Luis Moggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y consultor en Relaciones Internacionales, calificó las teorías como las de Lanata como "una estupidez humana" y una manifestación de "rusofobia".España ansía la vuelta del turista ruso, "un cliente de seis estrellas""Un cliente de seis estrellas". Es así es como califica al turista ruso Vicente Caseiro, vicepresidente del Grupo Hermitage, una empresa que ofrece una amplia gama de servicios en el área del turismo y la industria hotelera, quien constató "una enorme incertidumbre" en este sector español ante la persistencia de la pandemia."España es un país que vive directa e indirectamente del turismo", indicó Caseiro, al resaltar que "uno de los mercados emisores más importantes" para el país ibérico es el ruso, "sobre todo en términos, no de cantidad, pero sí de calidad de gente y de gasto".Un turista que "a fecha de hoy tampoco puede viajar", ante lo cual la Agencia Catalana de Turismo reclama soluciones para permitir cuanto antes la llegada de visitantes del gigante euroasiático. Algo que no sorprende, teniendo en cuenta que en 2019 llegaron a Cataluña más de 795.000 turistas rusos que generaron un gasto de más de 1.160 millones de euros, cifra que lo sitúa en el quinto mercado internacional que más ingresos deja en la comunidad.En este contexto, abogó por la apertura también al turismo ruso, tanto a "todo aquel que esté vacunado con la Sputnik V", como también a quienes presenten pruebas PCR negativas."Un ruso gasta durante su estancia en España más que ningún otro europeo, gasta una media de cinco veces más que un inglés, tiene un comportamiento muy correcto. La apertura de fronteras para el turista que quiera viajar a España es muy importante y, sin duda, al final de verano obtendremos resultados muy importantes y muy satisfactorios para nuestro turismo, y sobre todo para nuestra economía", concluyó Caseiro.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

