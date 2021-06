https://mundo.sputniknews.com/20210616/no-cumple-anos-cumple-siglos-las-redes-felicitan-al-presentador-inmortal-espanol-jordi-hurtado-1113266759.html

"No cumple años, cumple siglos": las redes felicitan al presentador "inmortal" español Jordi Hurtado

"No cumple años, cumple siglos": las redes felicitan al presentador "inmortal" español Jordi Hurtado

El conductor del programa Saber y Ganar parece tener el secreto de la "eterna juventud" y muchos desearían que el paso del tiempo fuera tan benevolente como lo... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T14:54+0000

2021-06-16T14:54+0000

2021-06-16T14:55+0000

españa

televisión española

humor

presentador

concurso

televisión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113266999_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8251a53cb4ada5c836b5d48f0fe6886c.jpg

Jordi Hurtado es uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión española. Es el presentador de Saber y Ganar, un concurso que pone a prueba los conocimientos y la agilidad mental de los participantes. Aunque sus premios no son tan generosos como en otros programas de cadenas privadas, las más de dos décadas que lleva en emisión ha evidenciado que no importa tanto el dinero que puedan ganar los concursantes como la demostración de conocimientos de estos.Desde que se estrenó en 1997, nadie podría imaginar que seguiría emitiéndose 24 años después. Durante este tiempo, el plató y la decoración ha sufrido cambios notorios, pero hay algo que se mantiene igual, y es la cara de su presentador. Cada 16 de junio, fecha de su cumpleaños, las redes sociales se llenan de memes divertidos que bromean sobre su "eterna juventud".Muchas personas han expresado su deseo de que el paso del tiempo fuera tan benevolente con ellos como lo es con el presentador. "Jordi Hurtado no cumple años, cumple siglos", exclama una usuaria.Radio Televisión Española, donde se emite su programa, lo llegó a fichar en un episodio como funcionario de la serie Ministerio del Tiempo, la ficción que trata sobre una institución gubernamental que permite visitar el pasado haciendo un guiño a su polémica edad. Incluso la cadena pública ha bromeado con sus años tirando de archivo en un programa anterior que también presentó.Lo cierto es que ni tiene 4.000 años ni viene de la Edad Media, Hurtado cumple 64 años, pero sigue teniendo el mismo aspecto jovial desde que comenzó a trabajar en televisión.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

televisión española, humor, presentador, concurso, televisión