https://mundo.sputniknews.com/20210616/medicos-de-madrid-dimiten-en-bloque-de-sus-funciones-colaterales-culpados-de-saturar-hospitales-1113265508.html

Médicos de Madrid dimiten en bloque de sus funciones colaterales, culpados de saturar hospitales

Médicos de Madrid dimiten en bloque de sus funciones colaterales, culpados de saturar hospitales

Los sanitarios están organizando la dimisión en masa de los cargos con los que cumplen funciones no asistenciales y no remuneradas en sus centros de salud... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T15:56+0000

2021-06-16T15:56+0000

2021-06-16T15:56+0000

sociedad

residentes

españa

la comunidad de madrid

pediatría

atención médica

sanidad

médicos

hospital

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1112799110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_563f96eaf383b99c60e846ce746d74d8.jpg

Los especialistas en medicina familiar y pediatría de la Comunidad de Madrid están renunciando en masa a las responsabilidades que también ejercen en sus centros de trabajo al margen de su labor asistencial, y por las que no perciben ningún emolumento. Por ejemplo, asumir la dirección de los centros de salud, las tutorías de los médicos residentes o encabezar alguna de las diferentes comisiones, como las de farmacia. Es una decisión soberana producto del "desprecio hacia el trabajo de la Atención Primaria" por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad de la región en un contexto en el que los centros de salud se hallan al borde del colapso y faltos de personal sanitario, cuyas agendas están sobrecargadas. El 8 de junio, Sonia Martínez Machuca, la gerente de Atención Primaria, en el transcurso de un webinar para los equipos directivos de la zona noroeste de Madrid, efectuó unos comentarios que sorprendieron negativamente a muchos de los profesionales que asistían al evento virtual."Fue un desprecio, culpó a una supuesta falta de trabajo en la Atención Primaria de la sobrecarga de las urgencias hospitalarias, y vino a decir que el problema de esta no es su saturación, sino un problema de imagen, porque en las salas de espera tenemos pocos pacientes", explica a Sputnik María Justicia, presidenta del área de Atención Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el sindicato mayoritario entre los facultativos de la región y que se está encargando de organizar la iniciativa. "La iniciativa no fue idea nuestra, sino de los representantes de un centro de salud que estaban muy ofendidos", afirma Justicia. "Nos pidieron que la lideráramos, pues ellos iban a dimitir de todo lo que no era exclusivamente asistencial". La acción, subraya, "se ha extendido como la pólvora", y su asociación ya ha habilitado unos formularios para consignar las dimisiones. ¿Poco trabajo en los centros de salud?La Gerencia de Atención Primaria, órgano dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "parece estar preocupada solamente en la imagen que se difunde de los centros de salud, en que se ve poca presencialidad", manifiestan en AMYTS. Debido a la pandemia, el acceso a los centros de salud está restringido con el objeto de no masificar las salas de espera. Los facultativos, que atienden de modo presencial y telefónico, recuerdan que sus agendas están totalmente desbordadas por consultas, que ascienden a más de 50 al día. Hay cientos de plazas sin cubrir y el personal sanitario está agotado.Para María Justicia, el problema viene de largo. "Tenemos déficit de recursos desde hace años, pero desde hace 15 meses mucho más", recuerda, recalcando que el juicio de la Gerencia atiende más bien al de "un ciudadano que pasa por al lado y que no ve al médico trabajando desde fuera". Para esta especialista en medicina familiar, "la culpa es de una mala gestión sanitaria, de una mala inversión y de un déficit de personal". El resultado es que la Atención Primaria en Madrid es "muy poco atractiva", pues las condiciones laborales y económicas no son ventajosas para los profesionales. "Hay un déficit de unos 800 médicos y pediatras, faltan suplentes, hay que dar vacaciones de verano y también hay bajas", explica, señalando una situación explosiva de cara al periodo estival, cuando la Consejería de Sanidad tiene previsto cerrar hasta 41 centros de salud de la región. "Era un plan de contingencia", puntualiza, recordando que se supo de su existencia gracias a una filtración para el verano. "Porque aunque no lo afirmen públicamente, ellos reconocen que la Atención Primaria está muy mal. Así que no les queda otro remedio que cerrarlos, por la falta de profesionales". Protestas de los centrosAunque AMYTS, en tanto que sindicato mayoritario, vehicula buena parte de las dimisiones que se van produciendo entre los profesionales de los centros de salud, estos también hacen circular sus propios comunicados de protesta, sobre todo si los firmantes no son afiliados. En AMYTS sirven a Sputnik un extracto de la misiva remitida por los equipos directivos de los centros de salud de la Dirección Asistencial Noroeste:Baja inversión"Cuando tú abandonas algo, es porque no te interesa y tal vez quieras crear otra cosa distinta". Así responde María Justicia a la pregunta de si tal vez la actual gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid obedece a un planteamiento de perspectiva más amplia, como el de una ulterior privatización, total o parcial, del sistema sanitario público regional. "La OMS recomienda que se dedique el 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, pero en España la media de inversión por comunidades es del 14%. Y en Madrid solo del 11%, es la que menos invierte", declara esta facultativa, que lamenta la falta de "concienciación política" sobre la Atención Primaria que parece distinguir a los responsables autonómicos en materia sanitaria. "Son hospitalocentristas, todo va hacia los hospitales. Pero es la Atención Primaria la que resuelve el 90% de las patologías y necesidades de los ciudadanos. Sin ella, un hospital se masifica. De seguir así, lo que va a quedar es una Atención Primaria de beneficencia".Madrid no cubre plazasLa Sanidad pública madrileña anda escasa de dotaciones de personal. Para paliar la falta de más de 800 médicos de familia y pediatras, cada año se contratan nuevos profesionales, según acaban sus estadías MIR (Médico Interno Residente). "Este año, de 223 médicos de familia, solo 17 han firmado contrato en Atención Primaria", asegura María Justicia. "Y de ellos cinco o seis se van a ir a Canarias porque allí les pagan mejor y hay menor carga asistencial: solo atienden a 35 pacientes al día y ganan 600 euros más. De 78 pediatras, solo han firmado contrato cinco", constata, lamentando que con estos datos la Consejería de Sanidad no haya hecho aún autocrítica.Pero la situación puede agravarse en un futuro a medio plazo, pues está previsto que en los próximos cinco años se jubilen unos 1.250 médicos y pediatras de Atención Primaria. "Ahora mismo no hay ninguna previsión para cubrir sus plazas", avisa esta profesional sanitaria, aludiendo además al improbable hecho de que todos los médicos residentes decidieran de repente quedarse en Madrid.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111639284.html

https://mundo.sputniknews.com/20201026/entrevista-incomoda-a-la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-de-donde-saldra-el-personal-sanitario-1093250564.html

la comunidad de madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

sociedad, residentes, la comunidad de madrid, pediatría, atención médica, sanidad, médicos, hospital, salud