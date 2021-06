https://mundo.sputniknews.com/20210616/me-va-a-matar-el-relato-de-una-octogenaria-espanola-que-no-pudo-evitar-su-muerte-a-martillazos-1113271379.html

"Me va a matar": el relato de una octogenaria española que no pudo evitar su muerte a martillazos

Se trata de un nuevo caso de violencia de género, el sexto en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T16:32+0000

2021-06-16T16:32+0000

2021-06-16T16:33+0000

españa

anciana

martillo

violencia de género

violencia

madrid

Pasadas las ocho de la tarde hora local del martes 15 de junio, la Policía Nacional recibió una llamada de una señora pidiendo auxilio. "Me va a matar, me va a matar", repetía desde su ventana. Hasta su domicilio se desplazó inmediatamente una patrulla, pero cuando llegaron se encontraron a la mujer con fuertes heridas lo cual no ayudaría a evitar el fatal desenlace. Intentaron salvarle la vida trasladándola de urgencia al Hospital Universitario 12 de Octubre. Allí falleció horas más tarde debido a su elevada edad y a la gravedad de su traumatismo craneoencefálico. Por su parte, Policía Nacional detuvo al supuesto homicida, quien abrió la puerta de la casa a los agentes y reconoció lo ocurrido. Según los vecinos salió de la casa sin mostrar arrepentimiento de lo ocurrido. Ocurrió en Madrid, en el distrito de Moratalaz. Una mujer de 81 años falleció tras ser agredida por un varón de 84 años, que le golpeó en varias ocasiones con un martillo en la cabeza en su piso. El varón resultó ser su pareja, por lo que se trataría de un nuevo caso de violencia de género, el sexto en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. En total, casi una veintena de mujeres han sido asesinadas por violencia de género en 2021, más de la mitad en el mes de junio. Tras conocerse la noticia, sus vecinos han lamentado su muerte y han convocado una concentración en el barrio contra la violencia machista.

madrid

