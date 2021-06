https://mundo.sputniknews.com/20210616/los-todoterrenos-impulsados-por-hidrogeno-estan-cada-vez-mas-cerca-1113281909.html

Los todoterrenos impulsados por hidrógeno están cada vez más cerca

Se trata de los vehículos de pila de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés). Las pilas de combustible en este tipo de autos crean electricidad para hacer funcionar un motor eléctrico mediante una reacción química entre hidrógeno y el oxígeno del aire.De acuerdo con los representantes de Land Rover, para fines del 2021 el mundo verá al menos un prototipo de Defender propulsado por electricidad producida por hidrógeno. El vehículo tendrá una pila de combustible conectada a un tren motriz eléctrico relativamente convencional, pero por lo demás se verá exactamente como cualquier otro SUV de este modelo. La marca británica ha revelado poca información sobre el tren motriz del nuevo auto. Sin embargo, insiste en que el nuevo Defender a hidrógeno satisfará las necesidades de sus propietarios en remolque, capacidades todoterrenos, autonomía y reabastecimiento de combustible. Quiere decir que tendrá características similares a los modelos actuales con motores de combustión interna. BMW X5BMW, a su vez, está un paso más adelante que su rival británico. Por primera vez anunció sus intenciones de llevar al mercado un vehículo impulsado por hidrógeno de producción en septiembre de 2019 cuando fueron publicadas las primeras fotos del llamado BMW i Hydrogen NEXT. En aquel momento, el X5 a hidrógeno ya se encontraba en las primeras etapas de su desarrollo. Hoy finalmente está listo para salir a la carretera para las primeras pruebas en la vía pública.Los ingenieros y pilotos de prueba de la marca estudiarán el rendimiento del tren motriz de pila de combustible, la tecnología de chasis específica y los sistemas electrónicos del vehículo. El programa de pruebas debería preparar el X5 en versión de i Hydrogen NEXT para una producción en serie pequeña programada para fines de 2022.El primer coche a hidrógeno de producción y el más exitoso fue el Toyota Mirai, lanzado en 2014. Hoy muchos de los principales fabricantes de automóviles como Honda, Hyundai, Audi, Ford y otros cuentan con modelos de vehículos de pila de combustible. Sin embargo, los autos a hidrógeno tienen poco éxito en el mercado que explica el escepticismo de la marca bávara hacia los motores de este tipo. El sistema de transmisión del i Hydrogen NEXT se basará en el sistema de transmisión eléctrico del iX3. La potencia máxima combinada del tren motriz alcanzará los 374 caballos de fuerza (275 kilovatios), que es equivalente a la versión más potente del motor turbo de gasolina de seis cilindros del X5 a combustión interna. No obstante, BMW señala que no ve el hidrógeno como el futuro de la industria, sino que podría complementar los motores de combustión, los vehículos híbridos y los que son totalmente eléctricos.Una serie de problemasEs que los vehículos de pila de combustible cuentan con una serie de desventajas. En primer lugar, el precio alto del hidrógeno. Además las baterías de hidrógeno contienen platino, uno de los metales más caros del mundo que encarece el sistema en sí.Otro problema muy esencial es la escasa infraestructura. Para repostar con hidrógeno se necesitan estaciones de reabastecimiento especiales, que son más caras que las convencionales.

