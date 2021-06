https://mundo.sputniknews.com/20210616/grupo-de-control-de-armas-eeuu-y-rusia-deben-tener-acuerdo-de-transparencia-nuclear-1113285341.html

Grupo de control de armas: EEUU y Rusia deben tener acuerdo de transparencia nuclear

Grupo de control de armas: EEUU y Rusia deben tener acuerdo de transparencia nuclear

WASHINGTON (Sputnik) — Las futuras negociaciones sobre el nuevo tratado START deberían comenzar con un Acuerdo de Transparencia que obligaría a Rusia y EEUU a... 16.06.2021, Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo después de reunirse con Joe Biden que Rusia y EEUU están listos para comenzar las consultas sobre los próximos pasos para garantizar la estabilidad estratégica, luego de la reciente extensión del nuevo tratado START.Agregó que "se cree que Rusia posee entre 1.000 y 2.000 armas nucleares tácticas, muchas de las cuales están almacenadas de forma centralizada; Estados Unidos posee unos pocos cientos, incluidos unos 160 que están desplegados en cinco bases de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en Europa. Sin embargo, lograr avances en el control táctico de armas nucleares no debería convertirse en un requisito previo para reducir los límites máximos de los arsenales nucleares estratégicos de las dos partes".Kimball también cree que el objetivo principal de la próxima ronda de discusiones debería ser reducciones más profundas y verificables en el número total de ojivas nucleares estratégicas desplegadas y sistemas vectores."En 2013, la administración [Barack] Obama, con aportes del Estado Mayor Conjunto, determinó que Estados Unidos podría reducir aún más sus fuerzas nucleares estratégicas hasta un tercio por debajo de los niveles del Nuevo START, a aproximadamente 1.000 ojivas, y aún así cumplir con los objetivos de disuasión nuclear", dijo.Agregó que "estos límites deberán tener en cuenta los nuevos sistemas nucleares estratégicos que están desarrollando ambas partes, incluidas las armas hipersónicas y los misiles de crucero con armas nucleares basados ​​en el mar".También el miércoles 16, Putin y Biden firmaron una declaración conjunta ruso-estadounidense sobre estabilidad estratégica, en la que se comprometieron a "sentar las bases para futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos" a través del Diálogo bilateral de estabilidad estratégica.Añadió que "en cambio, el diálogo debe ser regular, frecuente, integral y orientado a resultados. El diálogo debe conducir a acciones y acuerdos que reduzcan significativamente el riesgo nuclear ".Kimball señaló que la declaración de los dos líderes reconoce el "hecho aleccionador" de que una vez que se usan armas nucleares en la guerra no hay garantía de que puedan ser limitadas."Las conversaciones serias y sostenidas sobre estabilidad estratégica están atrasadas y son esenciales, pero lograr nuevos acuerdos significativos de control de armas para reducir específicamente el exceso de armas nucleares será aún más desafiante", afirmó.Afirmó que "las dos partes pueden y deben actuar rápidamente para encontrar soluciones efectivas e innovadoras antes de que New START expire en 2026, porque estos nuevos acuerdos tardan años en negociarse".Kimball subrayó que para avanzar en las futuras conversaciones de estabilidad estratégica, Moscú y Washington también deberán resolver el problema de los recortes nucleares estratégicos.Continuó enfatizando que es poco probable que los esfuerzos de EEUU para limitar aún más las armas nucleares rusas y llevar a China al proceso de control de armas ganen terreno si Washington no está de acuerdo en discutir seriamente las restricciones sobre sus capacidades de defensa antimisiles de largo alcance."Colocar un número suficiente de interceptores de misiles estadounidenses para mitigar la amenaza de un ataque balístico limitado de Corea del Norte o Irán y acordar límites vinculantes sobre la cantidad, ubicación y capacidad de los sistemas de defensa antimisiles no debería ser mutuamente excluyente", dijo.Además, dijo Kimball, los dos países deberían evitar una carrera con misiles de alcance intermedio.Cree que "Biden, en coordinación con la OTAN, debería contrarrestar la propuesta de Rusia para 2020 de una moratoria verificable sobre el despliegue en Europa de misiles anteriormente prohibidos por el Tratado INF. Aunque imperfecta, la propuesta rusa es un punto de partida ".Otra opción, señaló Kimball, podría ser una prohibición verificable de misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra y mar con armas nucleares."De ninguna manera es seguro que las dos partes continuarán teniendo suficiente buena suerte, liderazgo responsable y competencia gerencial para evitar una catástrofe. Mantener el progreso en el desarme no es una opción sino una necesidad para la supervivencia humana ", concluyó.En febrero, Rusia y EEUU acordaron extender el tratado nuevo START por cinco años más sin renegociar ninguno de sus términos.El tratado, que ahora expira el 5 de febrero de 2026, es el único acuerdo de control de armas entre dos países que aún está en vigor.El presidente de EEUU, Joe Biden, debería contrarrestar la propuesta de Rusia de moratoria sobre el despliegue en Europa de misiles anteriormente prohibidos por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), dijo Daryl Kimball.Añadió que otra opción sería prohibir de manera verificable los misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra y mar con armas nucleares.

