Fiscalía boliviana pide a Interpol que colabore en repatriación de exministros

Fiscalía boliviana pide a Interpol que colabore en repatriación de exministros

LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía General de Bolivia pidió a la policía internacional Interpol que deje de considerar persecución política a los procesos por... 16.06.2021, Sputnik Mundo

El portavoz hizo la declaración en la ciudad sureña de Sucre, sede de la Fiscalía, explicando la situación jurídica de los exministros Arturo Murillo, de Gobierno, y de Defensa, Luis Fernando López, que buscaron refugio en el extranjero al concluir el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en noviembre pasado."Hay que exhortar a estas intancias (Interpol) porque no estamos haciendo persecución política", remarcó Quispe.Explicó que la Interpol ha rechazado varios pedidos de "notificaciones azules" o de información sobre el paradero de los exministros y otros exfuncionarios bolivianos, argumentando que los procesos tendrían motivaciones políticas y no jurídicas.Esas notificaciones constituirían el primer paso para posteriores trámites de repatriación de los acusados, por cooperación policial o a través de procesos judiciales de extradición, añadió el portavoz de la fiscalía.Murillo está detenido desde el mes pasado en Estados Unidos, donde fue acusado de corrupción y lavado de dinero derivados de una compra supuestamente irregular de materiales antidisturbios para la policía cuando era parte del Gobierno de Áñez.Al margen de ese proceso, Murillo enfrenta en Bolivia una docena de otros juicios o investigaciones judiciales, algunos de los cuales datan de sus tiempos de senador, antes de ser ministro, señaló Quispe.Sobre el exministro López, quien estaría refugiado en Brasil, dijo que debe responder a denuncias sobre su responsabilidad en la misma compra de materiales no letales para la Policía y en masacres de opositores al Gobierno de Áñez.

