El metro que colapsó en Ciudad de México tenía una "falla estructural"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El peritaje preliminar oficial de la empresa noruega DNV sobre el colapso de un puente y un tren en un segmento elevado del Metro... 16.06.2021, Sputnik Mundo

El dictamen señala una "falla estructural por deficiencias en construcción, proceso de soldadura, falta de pernos, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas", ante lo cual se creará un "equipo técnico de altísimo nivel" para rehabilitar la Línea 12; y las responsabilidades de las empresas o funcionarios públicos en el colapso del Metro son competencia de Fiscalía, dijo en conferencia de presa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La firma DNV (Det Norske Veritas) explicó que este es el primer informe de tres fases de investigación, por lo tanto se trata de un "reporte preliminar" y por eso no contiene resultados finales.Entre los hallazgos que con tiene el dictamen se mencionan fallas en el proceso de soldadura, además de "falta de pernos, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas".Shienbaum subrayó que se trata de "un primer dictamen, faltan la segunda fase y tercera fase que se entregará en los siguientes meses".Con base en el avance del peritaje, el Gobierno de la Ciudad de México "iniciará un diálogo técnico" con el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro, en el que participaba la firma Carso del conglomerado corporativo de las telecomunicaciones Carlos Slim, el magnate mexicano con la mayor fortuna en el país.Agregó que para ese proyecto cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que estará listo en un mes.El Colegio de Ingenieros será el encargado de revisar el tramo elevado de la Línea 12, dijo la gobernante a periodistas en la presentación en la que no se permitieron preguntas.El periódico El Financiero publicó una información exclusiva este miércoles al obtener el documento del peritaje preliminar de DNV, según el cual el colapso fue provocado por una "falla estructural" asociada al menos a seis "deficiencias en el proceso de construcción" de la obra.

