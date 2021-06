https://mundo.sputniknews.com/20210616/el-combo-que-permitio-la-vuelta-a-las-aulas-en-buenos-aires-1113289774.html

El combo que permitió la vuelta a las aulas en Buenos Aires

El combo que permitió la vuelta a las aulas en Buenos Aires

En el área metropolitana de la capital de Argentina, las escuelas pudieron retomar este 16 de junio las clases presenciales suspendidas el 19 de abril.

Justo cuando arrancó el frío, Argentina comenzó a sentir la baja del índice de contagios producto de las medidas de confinamiento que tuvo que imponer el presidente, Alberto Fernández, cuando comenzó a azotar la segunda ola de la pandemia a mediados de abril, y gracias a la intensificación de la aplicación de vacunas.El ciclo lectivo había comenzado como presencial a fines de febrero de 2021, pero se suspendieron el 19 de abril. Luego de dos meses de clases virtuales, los 3,5 millones de alumnos de primaria y secundaria del conurbano de Buenos Aires, el área más densamente poblada del país y donde habita un tercio de la ciudadanía, pudieron volver a las aulas.A las primeras semanas de aislamiento impuesto por el presidente en abril le siguió una flexibilización en la circulación de trabajadores y la apertura gradual pero limitada de actividades y comercios. Por medio de una disputa judicial, la capital argentina, conducida por la oposición a nivel nacional, no acotó nunca la suspensión de la presencialidad. Según las autoridades de la provincia de Buenos Aires, el índice de contagios diarios en el conurbano bonaerense bajó del límite de 500 por cada 100.000 habitantes, lo que habilitó el regreso a las aulas, como indica el decreto presidencial para las zonas de alerta epidemiológica. Por ahora, buena parte de la provincia seguirá con clases virtuales."Extraño ver a mis amigos, las clases que más me gustan son las de educación física porque podemos jugar. A algunos los pude seguir viendo en casas. Mis papás pensaban que iba a ser como el año pasado", comentó feliz Santiago, acompañado por su tía, antes de entrar a la escuela.Luego de un 2020 con las aulas cerradas y un comienzo con tropiezos, gran parte de Argentina inicia actividades en las escuelas después de un ciclo lectivo condicionado por el aislamiento.La decisión busca además reconectar a los alumnos desvinculados y evitar la profundización de la desigualdad, marcada por la brecha digital en las limitaciones al acceso a la tecnología y las pérdidas irreparables de los estratos sociales más vulnerables.Vacunación arriba del promedioArgentina recibió ya 20 millones de vacunas. En las últimas dos semanas, el país pasó de un ritmo promedio de 150.000 a 300.000 vacunas por día. Alrededor de 65% del personal educativo ya recibió por lo menos una dosis.Al 15 de junio, 7,6% de la población ya está completamente inoculada y 29,4% recibió al menos una aplicación, lo que la coloca tercera en la región detrás de Chile y Uruguay y por encima del promedio global, que registra a 6,2% del mundo con la vacunación completa.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, comentó que, gracias al impacto de la vacunación, se evitaron más de 5.000 fallecimientos que arrojaban las proyecciones. De acuerdo a datos de la cartera sanitaria, la letalidad del virus en 2020 fue de 2,8% y en lo que va de 2021, de 1,4%, lo que significa que se redujo a la mitad.La polarización educativa, aumentada por la brecha económica y su relación con el acceso a dispositivos tecnológicos e internet, es uno de los golpes más duros a largo plazo que dejó en las infancias la pandemia. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció que uno de cada diez estudiantes en Argentina tuvo nula o escasa relación con el sistema escolar durante 2020, lo que equivale a un millón de alumnos.El protocolo oficial incluye el concepto de burbuja, que refiere a los alumnos de cada aula, manteniendo el coeficiente de distanciamiento social de 1,5 metros para el espacio determinado, que no deberán entrar en contacto con otras.Como los docentes circulan por varias burbujas, en caso de detectarse un caso positivo, se aislarán durante 10 días todos los integrantes de aquellos grupos a los cuales el docente asistió 48 horas antes.Muchas escuelas adoptan un sistema mixto, que combina presencia física y virtual, debido a las limitaciones edilicias. En la provincia de Buenos Aires, donde vive un tercio de la población nacional, unas 4.000 escuelas pueden cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana, pero otras 12.000 deben alternar en grupos a los alumnos, que rotan de manera semanal.Se debe cumplir con el distanciamiento e intensificar medidas como el uso de tapaboca, control de temperatura, lavado de manos, limpieza y desinfección. El personal y los alumnos y sus acompañantes deben tramitar el certificado de circulación y tienen prioridad en el uso del servicio público de transporte de pasajeros.El país austral registra un acumulado de más de 4,1 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 86.000 muertes relacionadas a la enfermedad. El promedio de nuevos casos diarios detectados en un lapso de siete días ronda los 25.000, pero muestra una tendencia a la baja desde su pico a principios de junio.

