Diputado venezolano: victoria de Castillo en Perú podría ser el fin de Grupo de Lima

El Grupo de Lima fue creado en el 2017 por 12 países, y posteriormente se sumaron cuatro más, con el objetivo de buscar consenso para sancionar y establecer medidas conjuntas contra el Gobierno de Venezuela y sus funcionarios, en vista de que en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzaban la mayoría necesaria.En ese momento, Venezuela atravesaba por una fuerte crisis política, en medio de protestas en las calles y la salida de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien había acusado al Gobierno de violar los derechos humanos de la población.En los últimos años, pese a la presión de EEUU, Canadá y la UE, algunos países como México, Argentina y Bolivia han decido abandonar el referido grupo.El triunfo de Castillo, destacó Chávez, podría ser una oportunidad para el reimpulso de la integración en América.El parlamentario, además, celebró que se haya impuesto la decisión de los peruanos por encima de la campaña mediática contra Castillo, que incluso vinculó a Venezuela, destacó."En definitiva lograron identificar que el enemigo no es el presidente Nicolás Maduro, sino esa sobredosis de neoliberalismo, que durante los últimos años le ha inoculado al pueblo peruano y que está padeciendo los estragos de una política que pone el acento en el capital y no en la gente", opinó.En tal sentido, el diputado venezolano dijo que espera que el eventual Gobierno de Castillo se centre en atender los problemas internos de Perú y base su política internacional en el respeto a la soberanía de los países y en la no injerencia.Luego de una ardua pugna en las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) finalizó el martes 15 el conteo de votos que da el primer lugar a Castillo con 50,125% de las preferencias frente al 49,875% de su contrincante derechista, Keiko Fujimori.En el proceso electoral quedan por resolverse algunos pedidos de nulidad de actas, interpuestos mayormente por el fujimorismo, que serán revisados por los Jurados Electorales Especiales.Una vez resueltos, el Jurado Nacional de Elecciones declarará oficialmente a Castillo como presidente electo para el periodo 2021-2026.

