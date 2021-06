https://mundo.sputniknews.com/20210616/biden-comparece-ante-la-prensa-tras-la-cumbre-rusia-eeuu-1113257319.html

Biden comparece ante la prensa tras la cumbre Rusia-EEUU

El presidente de EEUU, Joe Biden, ofrece una rueda de prensa en Ginebra al terminarse la primera cumbre con su par ruso tras asumir su cargo. 16.06.2021

Biden y el presidente ruso, Vladímir Putin, discutieron asuntos clave de las relaciones bilaterales y cuestiones de la agenda internacional.En cuanto a la relación entre EEUU y Rusia, el mandatario estadounidense afirmó que tiene que ser predecible y estable. La agenda del país norteamericano no está contra Rusia, le aseguró a su par ruso.EEUU resolverá en un plazo de entre seis meses y dos años si tendrá un diálogo estratégico con Rusia, señaló el presidente estadounidense. No está en los intereses de Rusia ni de EEUU una nueva guerra fría, aseveró.Hay una posibilidad genuina de mejorar significativamente la relación bilateral entre los dos países, aseguró Biden.Biden aseguró que no tiene problemas en hacer negocios con Rusia y quiere que la economía del país euroasiático prospere.CiberseguridadRespecto a la ciberseguridad, Biden enfatizó que Putin sabe que EEUU tomará acciones en este ámbito.Derechos humanosAdemás, el mandatario de EEUU enfatizó que los derechos humanos siempre van a estar sobre la mesa."Los derechos humanos siempre van a estar sobre la mesa, se lo dije [a Putin]. No se trata solo de ir tras Rusia cuando viola los derechos humanos, se trata de lo que somos. ¿Cómo voy a ser presidente de los Estados Unidos de América y no hablar contra la violación de los derechos", afirmó Biden en conferencia de prensa. Caso NavalniBiden dijo que le dejó claro a su homólogo que las consecuencias de una eventual muerte de Navalni serán devastadoras para Rusia."Le dejé claro que creo que las consecuencias [de la muerte de Navalni] serían devastadoras para Rusia", dijo Biden.Estabilidad internacionalEl presidente de EEUU dijo que él y su homólogo ruso discutieron temas relativos a Siria, Irán y el Ártico, además, pero había expresado sus preocupaciones sobre Bielorrusia.La credibilidad de Putin en todo el mundo se reduce cuando Rusia se entromete en otros países, enfatizó el mandatario estadounidense.Entre otros temas, Biden conversó con Putin para prevenir el resurgimiento de terroristas en Afganistán. Putin ofreció ayuda a EEUU respecto a Afganistán, expuso el mandatario estadounidense. Además, Biden dijo que su par ruso le expresó que espera que Washington pueda mantener la paz y la seguridad en Afganistán."Él [Putin] nos preguntó sobre Afganistán, dijo que espera que seamos capaces de mantener algo de paz y seguridad y yo dije que eso tiene mucho que ver con ellos [Rusia]", dijo el mandatario estadounidense.

