Caracas: la Sala de Cuestiones de la CPI reconoce la colaboración de Venezuela en examen preliminar

CARACAS (Sputnik) — La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció la colaboración de Venezuela con el examen preliminar... 15.06.2021, Sputnik Mundo

"La Sala, sin entrar a conocer el fondo de la materia, pone de manifiesto varios aspectos fundamentales: destaca la 'incuestionable colaboración tan fructífera de Venezuela' con la Fiscalía en el examen preliminar, y compele a esta a mantener un diálogo constructivo con el país en el marco del principio de complementariedad durante el examen preliminar y más allá", señala el comunicado difundo por Saab.De acuerdo al texto, Venezuela consideró positiva esa decisión que valora su colaboración con la oficina de la fiscal de la CPI, y muestra su satisfacción ante la petición de que esta ejerza una mayor colaboración y tome una dirección más constructiva para los próximos pasos del examen preliminar. El comunicado destaca que la misión permanente de Venezuela en La Haya recibió el 14 de junio una notificación por parte de La Sala de Cuestiones Preliminares.Esa notificación fue entregada a Venezuela luego de que el Ministerio Público de la nación suramericana diera a la CPI un cuarto informe de ampliación sobre los casos que han sido sancionados en este país sobre violaciones de derechos humanos.En reiteradas ocasiones Saab ha dicho que su país ha enviado a la CPI varios informes de actualización, pero éstos han sido ignorados por ese organismo.Además, Saab ha denunciado que, pese a reiteradas solicitudes de Venezuela, la nación no ha recibido ni una sola visita por parte de los fiscales de la CPI.La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, culminó este 15 de junio su período ante ese organismo.Aunque Bensouda había dicho que anunciaría una decisión sobre Venezuela, para determinar si se le abre o no una investigación a esta nación por crímenes de lesa humanidad, hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

