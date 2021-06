https://mundo.sputniknews.com/20210615/uruguayos-por-la-vida-se-movilizan-contra-muertes-evitables-por-covid-19-1113216341.html

Uruguayos por la vida se movilizan contra "muertes evitables" por COVID-19

Uruguayos por la vida se movilizan contra "muertes evitables" por COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay llegó a un tercio de su población vacunada con dos dosis contra el COVID-19 y, si bien bajaron los ingresos a terapia intensiva... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Ese colectivo de ciudadanos se conformó a través de las redes sociales, son 929 personas que lo integran, según la cantidad de miembros que tiene su grupo en Facebook.El mismo 14 de junio realizaron una movilización en la plaza Independencia de Montevideo, frente a la sede del Gobierno, y en la plaza San Fernando en Maldonado (sureste) en contra de las muertes por COVID-19 y en homenaje a los 5.036 muertos a causa de esa enfermedad en el país, informó a Sputnik uno de los integrantes del colectivo César Barretto.La consigna era mantener la distancia requerida para evitar contagios durante la movilización y se colocaron ofrendas florales, indicó.Barretto es profesor de inglés, dirige una organización no gubernamental que trabaja con innovación, y tiene varios conocidos que fallecieron por COVID-19.Contó a Sputnik que el grupo está conformado por ciudadanos de distintas profesiones como médicos, entre ellos, Jorge Quian, exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública, entre 2015 y 2020, y Mary Araújo, quien fue directora de salud en Maldonado, también durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda, hoy oposición).El colectivo redactó una carta abierta dirigida al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para explicar su postura.Consideran que no basta con la vacunación sino que es preciso bajar la movilidad para disminuir la cantidad de fallecidos."Creemos que se podría bajar la movilidad, lo han propuesto varios especialistas, cerrar por 21 días que no hayan actividades que no son imprescindibles como los shoppings, que implican mucha movilidad, y se puede resolver con compras telefónicas, bajando la movilidad hay muertes que podrían evitarse, el virus no se traslada solo, lo trasladan las personas", agregó.Descenso en las cifrasLa última vez que hubo más de 4.000 casos diarios de contagios de COVID-19 en el país fue el 8 de junio, en los días siguientes la cifra más alta de infectados en 24 horas fue 3.667 el 10 de junio y en los últimos tres días 2.999, el sábado (12 de junio), 2.054 el domingo (13 de junio) y el lunes (14 de junio) 2.319, o sea que los números han bajado levemente.Las muertes por COVID-19 también han descendido levemente en los últimos días, aunque siguen siendo altas respecto a 2020; el lunes se registraron 43, el domingo hubo 39 fallecidos, el sábado 50, el viernes 45 decesos y el jueves se reportaron 47.El récord de víctimas fatales por la enfermedad, desde que se detectaron los primeros infectados en el país, el 13 de marzo de 2020, fue en abril con 79 fallecidos en un día.Además, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, dijo a la estatal Radio Uruguay que desde el 2 de junio hasta la actualidad hay "116 camas menos de CTI (Centros de Cuidados Intensivos) ocupadas por COVID-19. Es un descenso pronunciado que definitivamente marca una tendencia".El 14 de junio, Uruguay llegó a 1.198.658 personas vacunadas con dos dosis de vacunas contra el COVID-19, es decir el 33,88% de la población.Sin embargo, el integrante del colectivo Uruguayos por la vida dijo que "no se puede tomar la cifra de un día y ni siquiera de una semana cuando se trata de cosas estadísticas"."Las cifras son altísimas de cualquier manera, desde el punto de vista de muertos por millón de habitantes, el Uruguay está entre los primeros lugares del mundo, en relación a la región sigue estando en una posición alta", afirmó Barretto.El 13 de junio, Uruguay tenía 1.442,92 muertos de COVID-19 por millón de habitantes, Argentina reportaba 1.899,09 fallecidos por millón, en Paraguay se registraron 1.514,61 decesos por millón y en Brasil fue de 2.319,33 por millón, según cifras aportadas por datosmacro.com.Respecto a la vacunación cree que "está bien, lo que está mal es creer que solo la vacunación, no hay nadie desde el punto de vista científico, que crea que con la vacunación alcanza, hay que reducir la movilidad, los lugares donde bajaron las muertes, por ejemplo Israel, lo hicieron con restricciones importantes de movilidad, que no es un lock down (cierre total)".

