Uruguay: trabajadores paralizan sus actividades "contra el hambre, la desigualdad y por empleo"

El paro general de trabajadores este 17 de junio responde a una constante creciente de protestas en América Latina por la brecha que ha generado la pandemia.

Varios países de América Latina se han visto sacudidos por las protestas sociales y la represión por parte de los Estados, pero también se han conseguido algunas conquistas derivadas de esas movilizaciones.La más reciente es la de Colombia, que comenzó el 28 de abril y aún se mantiene y que derivó en un nivel de represión estatal que fue condenado por la comunidad internacional.Se recuerda también el estallido social en Chile en octubre de 2019, cuyas consecuencias se vieron en las elecciones de mayo y de junio de este año.Uruguay no escapa a este contexto, agravado por la pandemia del COVID-19. En tal sentido, los trabajadores realizarán un paro general el próximo 17 de junio.El presidente de la Central de Trabajadores en el país sudamericano (PIT-CNT), Fernando Pereira, dijo que le parece "lógico" que en este escenario de desigualdad, "los pueblos demanden contra la injusticia"."Esta circunstancia de explosiones sociales, muchas de ellas no deseadas, termina dejando como víctimas a luchadores que solo buscan cambios”, lamentó."Estamos en el continente más complejo y desigual. Y la gente por algún lado va a expresar su malestar con esta situación. Lo peor sería que nadie expresara las molestias sociales", agregó.Pereira destacó que "cuando se denuncian estas cosas no solo se está cuestionando a un presidente sino a una forma de organizar la sociedad que está dejando a demasiada gente en el camino".Sobre el paro general, sostuvo que la consigna resume perfectamente el motivo de la movilización. "Hay motivos para un paro, para hacerlo con responsabilidad, manteniendo los servicios esenciales y respetando los protocolos sanitarios. Siendo serios y sensatos el paro general es la herramienta que tenemos para protestar", sentenció.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

