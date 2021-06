https://mundo.sputniknews.com/20210615/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-las-cumbres-de-los-presidentes-de-eeuu-y-rusia-1113224734.html

Todo lo que tienes que saber sobre las cumbres de los presidentes de EEUU y Rusia

Todo lo que tienes que saber sobre las cumbres de los presidentes de EEUU y Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El encuentro entre los presidentes de EEUU y Rusia, previsto para el 16 de junio en Ginebra, se inscribe en una larga serie de reuniones que... 15.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-15T13:27+0000

2021-06-15T13:27+0000

2021-06-15T13:27+0000

cumbre

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

internacional

cumbre entre putin y biden en ginebra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1113225970_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_820faa60b48eb60eb89598b3736ebe4b.jpg

Vladímir Putin y Joe Biden se proponen debatir los problemas de las relaciones bilaterales, que se han tornado especialmente conflictivas últimamente, tal y como reconocen las dos partes.Las primeras reunionesEl primer encuentro entre un presidente ruso y un mandatario estadounidense tras el desmembramiento de la URSS en 1991 se saldó con una declaración que ponía fin a la Guerra Fría y mencionaba valores y peligros "comunes" y la intención de crear una nueva alianza.La entrevista entre Boris Yeltsin y George Bush padre se celebró el 31 de enero de 1991 y el 1 de febrero de 1992 en Camp David, en las afueras de Washington, durante la primera visita del líder ruso a EEUU.Los mandatarios acordaron también seguir reduciendo las armas estratégicas y cooperar en el ámbito de la venta de armas, la no proliferación y la defensa antimisiles y anunciaron que el 10 de febrero arrancaría el programa de ayuda humanitaria a las exrepúblicas soviéticas. Bush prometió además apoyar la candidatura de Rusia al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.Dos años después, el 3 y el 4 abril de 1993, en la ciudad canadiense de Vancouver se celebró la primera reunión entre Yeltsin y Bill Clinton, donde el presidente ruso expuso el programa de reformas económicas que se llevaba a cabo en Rusia.La declaración final otra vez resaltó el interés de los dos países en la cooperación. Los mandatarios acordaron también crear una comisión conjunta sobre tecnología que se encargaría de la colaboración energética y espacial, reafirmaron la intención de reforzar el Tratado sobre la No Proliferación y de contribuir a la entrada en vigor del acuerdo START I y a la ratificación del START II.Asimismo, Clinton manifestó que apoyaría la adhesión de Rusia al GATT.Temario internacionalLa primera cumbre entre el nuevo presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo estadounidense, en este caso Clinton, tuvo lugar el 3 de junio de 2000 en Moscú, y se centró en el control de armas y la situación en los Balcanes y el Cáucaso Norte.Al final del encuentro, los mandatarios firmaron una declaración conjunta sobre los principios de la estabilidad estratégica, que anunciaba una ulterior reducción del potencial nuclear de ambos países conforme al Tratado START II y reafirmaba su apego al Tratado ABM de 1972.También suscribieron un memorando sobre la creación de un centro conjunto de intercambio de datos de los sistemas de alerta temprana y de notificaciones sobre el lanzamiento de misiles.El 16 de junio de 2001 en la capital de Eslovenia, Liubliana, tuvo lugar la reunión de los presidentes Putin y George Bush hijo, donde debatieron el reforzamiento de la estabilidad estratégica para lograr una solución a los conflictos en los Balcanes, Nagorno Karabaj y Afganistán.El 7 de julio de 2008, en los márgenes de la cumbre del G8 en Toyako, en la isla japonesa de Hokkaido, se celebró el primer encuentro entre el presidente ruso Dmitri Medvédev y Bush.Los mandatarios abordaron los problemas de las relaciones comerciales bilaterales, la defensa antimisiles, en particular, los planes de EEUU de emplazar elementos de su defensa antimisiles en los países del Este de Europa, la seguridad europea, el programa nuclear iraní y el aumento de tensiones en las relaciones entre Rusia y Georgia.El 1 de abril de 2009 en Londres tuvo lugar el primer encuentro entre Medvédev y el 44 presidente de EEUU, Barack Obama, que se saldó con dos declaraciones conjuntas, sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales y sobre la reducción de las armas ofensivas estratégicas.Durante las negociaciones se discutieron también las medidas para superar las consecuencias de la crisis económica global, reforzar el sistema financiero internacional y recuperar el crecimiento .El 18 de junio de 2012 en Los Cabos, en México, en los márgenes de la cumbre del G20, se reunieron los presidentes Vladímir Putin y Barack Obama.La declaración final reflejaba la postura de ambos países sobre la cooperación bilateral después de la adhesión de Rusia a la OMC, la no proliferación, el programa nuclear iraní, la situación en torno a Corea de Norte y en Oriente Próximo, en particular en Siria.El documento proclamaba también la intención de EEUU y Rusia de combatir el narcotráfico, el crimen transfronterizo y otros desafíos.El 7 de julio de 2017 en los márgenes de otra cumbre del G20, esta vez en Hamburgo, Alemania, se celebró el primer encuentro entre Putin y el 45 presidente de EEUU, Donald Trump.Los políticos abordaron la crisis en Ucrania, el problema sirio, las cuestiones de la seguridad cibernética y las vías para mejorar las relaciones bilaterales.Trump y Putin concertaron además crear un canal diplomático para contribuir a la normalización en Donbás y acordaron un alto el fuego en Siria que entró en vigor el 9 de julio de 2017.

https://mundo.sputniknews.com/20210605/putin-eeuu-sigue-el-mal-camino-de-la-urss-1112938772.html

https://mundo.sputniknews.com/20210528/estabilidad-estrategica-de-eeuu-y-rusia-con-o-sin-china-1112648524.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumbre, joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia, cumbre entre putin y biden en ginebra