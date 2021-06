https://mundo.sputniknews.com/20210615/renunciar-a-las-pruebas-de-marihuana-una-posible-solucion-de-gm-para-contratar-a-mas-gente-1113234480.html

Renunciar a las pruebas de marihuana, ¿una posible solución de GM para contratar a más gente?

Renunciar a las pruebas de marihuana, ¿una posible solución de GM para contratar a más gente?

El fabricante de automóviles estadounidense General Motors está teniendo problemas para contratar a todos los trabajadores que necesita. Para cumplir con su... 15.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-15T16:28+0000

2021-06-15T16:28+0000

2021-06-15T16:28+0000

economía

motor

compañías

empleados

marihuana

general motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106493/08/1064930812_0:90:1725:1060_1920x0_80_0_0_9d247450f4f06c36efbc615b93534307.jpg

La propuesta de General Motors para aumentar su plantilla llega justo cuando una de las plantas más importantes de la empresa, que produce los Chevy Silverado, se enfrenta a un déficit de trabajadores temporales de cara a mitad de año.Las pruebas de cannabis realizadas por la compañía están espantando a los candidatos potenciales, aseguran Eric Welter y Rich LeTourneau, los dirigentes de los sindicatos de las plantas de GM, la Asamblea de Flint y la Asamblea de Fort Wayne, respectivamente. GM se propone contratar a 450 empleados temporales a tiempo parcial en Flint y a otros 275 en Fort Wayne. El portavoz de GM, Dan Flores, no reveló detalles sobre el tema, pero declaró que esta recomendación "se está discutiendo dentro de la empresa".La marihuana medicinal es legal en 36 estados del país norteamericano, mientras que su uso recreativo es legal solo en 16, incluido Michigan, donde tiene su sede la Asamblea Flint de GM. La prueba de marihuana en GM utiliza muestras de cabello, que se analizan muy detalladamente. Este hecho podría desanimar a los solicitantes de empleo más jóvenes a la hora de presentarse a una entrevista, explicó Welter citado por el medio Motor1.com.Al mismo tiempo, no es el único problema que le dificulta al gigante de automóviles contratar a trabajadores. Entre otras dificultades, se mencionan el salario inicial de $16,67 por hora establecido en el contrato sindical, así como el estatus temporal de los nuevos empleados. Eso significa que un novato debe esforzarse mucho y ser flexible al trabajar por turnos para ganarse la oportunidad de que un día sea contratado como empleado a tiempo completo.La contratación de nuevos trabajadores no es la única preocupación de General Motors, que actualmente junto con sus competidores de la industria automotriz busca chips semiconductores, necesarios para crear sus productos. Así, en mayo se supo que GM fabricaba camionetas, incluida la GMC Sierra, sin un sistema de gestión del combustible activo debido a la escasez de chips.

https://mundo.sputniknews.com/20210430/gm-invertira-1000-millones-de-dolares-en-la-produccion-de-vehiculos-electricos-en-mexico-1111770640.html

https://mundo.sputniknews.com/20210309/gm-anuncia-la-fecha-de-presentacion-de-su-suv-electrico-hummer-1109689042.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motor, compañías, empleados, marihuana, general motors