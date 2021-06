https://mundo.sputniknews.com/20210615/otra-operacion-danto-sacude-la-politica-en-nicaragua-1113247134.html

Otra Operación Danto sacude la política en Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — La memoria de la operación Danto 88, la mayor ofensiva militar del entonces Ejército Popular Sandinista (EPS) en el marco de la guerra... 15.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

nicaragua

opinión y análisis

Los militantes de la fogueada organización rojinegra, con seis décadas de lucha en su aval, ven en el espíritu de aquella cruzada bélica un símil con los procesos judiciales en marcha desde principios del presente mes de junio que implican a algunas de las principales figuras de la oposición política, investigadas por presuntos delitos de lavado de dinero y traición a la patria.El director del Centro Regional de Estudios Internacionales (CREI) con sede en Managua, Manuel Espinoza, rememoró en diálogo con Sputnik la ofensiva desatada por el EPS entre el 2 y el 20 de marzo de 1988 que golpeó a las fuerzas de la llamada Resistencia Nicaragüense (la Contra en el argot popular) en sus propios santuarios al otro lado de la frontera con Honduras (norte).La acción militar permitió al primer Gobierno del FSLN sentar a la Contra a la mesa de negociaciones y llegar a los Acuerdos de Sapoá (23 de marzo del propio año) que abrieron el camino hacia las elecciones generales del 25 de febrero de 1990.Otro Irangate"En aquellos comicios sufrimos una derrota (ante la derechista Unión Nacional Opositora, liderada por Violeta Barrios de Chamorro que contó con financiamiento estadounidense) porque no se puede ir a este tipo de procesos en medio de una guerra clandestina (…) por eso ahora previo a las elecciones del 7 de noviembre estamos desmantelando la maquinaria financiera (ilícita) de la oposición", dijo Espinoza, en cuya voz se amalgaman los registros del académico y el militante sandinista.Logrado ese objetivo, la sociedad nicaragüense podrá concentrarse en las elecciones del primer domingo de noviembre, que el politólogo graduado por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) aspira a que sean "libres, transparentes y sin hostigamiento del adversario".Comoquiera que las investigaciones de la Fiscalía, iniciadas el 20 de mayo, tuvieron como punto de partida a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro debido a las inconsistencias encontradas por el Ministerio de Gobernación en los reportes financieros del período 2015–2019, el director del CREI ofreció su criterio sobre el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos imputado a la citada ONG.Un reciente informe publicado en la web estadounidense de izquierda Behind Back Doors (Detrás de las puertas traseras) da cuenta que durante la década 2010-2020 la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) destinó inicialmente 68,4 millones de dólares a financiar la preparación del golpe de Estado (suave) puesto en práctica en 2018, cifra a la cual agregó casi ocho millones más en 2016 para totalizar 76,4 millones.Tal supuesto podría significar, auguró el investigador Espinoza, un escándalo de la magnitud del Irangate, o Irán-Contras que en 1986 implicó a altos cargos de la administración de Ronald Reagan (1981-1986) por la venta de armas a al país persa para financiar a la contrarrevolución nicaragüense.LeccionesEspinoza considera que la actual coyuntura política en Nicaragua está dejando dos grandes lecciones."Por una parte Estados Unidos debe entender que sus sueños de supremacía en países como Nicaragua no van a tener buen fin, y su aliado natural, la derecha opositora, se creía intocable por estar bajo el abrigo de Washington".Sugirió que la potencia del Norte debe ocuparse de lo suyo, más cuando algunos países de su órbita geopolítica "le están estallando en la cara y volviéndose incontrolables".El académico señaló la manera metalizada como piensan algunos sectores de su país, y a partir de que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua esgrimen la posibilidad de que lo saquen del Tratado de Libre Comercio con América Central y República Dominicana.De darse esa situación (una de las peticiones a Washington de alguno de los políticos opositores detenidos en los últimos días) en el mundo existen otros actores comerciales con rango de potencia, advirtió.Leyes similares"Cualquier país que se respete a sí mismo, actuaría de igual manera, y no es casual que las grandes potencias hegemónicas a nivel mundial tengan leyes similares a las que en este caso está aplicando el Estado nicaragüense", escribió recientemente en su muro de Facebook el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Carlos Fonseca Terán.Recordó el gran revuelo causado en Estados Unidos por "la fantasiosa teoría derechista de conspiración según la cual Rusia estaría tratando de influir en su política interna, motivo de investigaciones de todo tipo."Solo que en nuestro caso los conspiradores a favor de una potencia extranjera y hostil son autores confesos de ese delito", comparó Fonseca Terán.

