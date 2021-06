https://mundo.sputniknews.com/20210615/la-fiscalia-general-un-total-de-24-personas-mueren-en-las-protestas-en-colombia-1113236599.html

La Fiscalía General: un total de 24 personas mueren en las protestas en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 24 personas han muerto en Colombia en hechos relacionados de manera directa con las protestas que se realizan en el país desde... 15.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

protestas

colombia

"Los elementos de prueba dan cuenta que de las 54 muertes conocidas [en el marco del paro nacional], 24 tienen nexo directo con las protestas", indicó la Fiscalía en un nuevo reporte de personas fallecidas y de otras que permanecen sin localizar.Según el reporte, las 24 muertes se registraron en: El organismo también indicó que de las 54 muertes conocidas hay 11 en proceso de verificación, "y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones". El reporte, elaborado por la mesa de trabajo interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, dispuesta para hacer seguimiento a los reportes de personas no localizadas y fallecidas durante las jornadas de protesta en el país, abarca el periodo de entre el 28 de abril y el 14 de junio.El documento también da cuenta de que los equipos conformados por las dos instituciones han encontrado a 335 personas que habían sido reportadas como "no localizadas", mientras aún se trabaja en la búsqueda de otras 84.La Fiscalía sostiene que tales personas no pueden denominarse como desaparecidas, tal y como lo señalan los organismos defensores de derechos humanos, ya que varias han sido encontradas en estaciones de Policía o en diferentes ciudades a las de su residencia, a donde llegaron por cuenta propia, por lo que acuña el término "no localizadas".De acuerdo con el reporte, en el sistema de información de la Fiscalía General figuran cuatro denuncias por presunta desaparición forzada, que relacionan hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia, noroeste), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia), el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca) y el 3 de junio en Cali (Valle del Cauca).Organizaciones de la sociedad civil iniciaron el 28 de abril un paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que derivó en una fuerte represión de parte de la policía en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos, actos de vandalismo y bloqueos de vías por parte de algunos grupos de manifestantes, que generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en varias regiones.Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.Ante estas denuncias, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país la semana pasada.

colombia

2021

paro nacional en colombia (2021), protestas, colombia