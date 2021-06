Gobernador brasileño de Sao Paulo confirma que quiere ser candidato a presidente en 2022

https://mundo.sputniknews.com/20210615/gobernador-brasileno-de-sao-paulo-confirma-que-quiere-ser-candidato-a-presidente-en-2022-1113242560.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Sao Paulo (sureste), Joao Doria, confirmó que quiere ser el candidato del PSDB (Partido de la... 15.06.2021, Sputnik Mundo

El PSDB, principal partido de la derecha moderada brasileña, celebrará elecciones previas para elegir a su candidato presidencial el próximo 21 de noviembre.En esas previas, Doria se enfrentará a otros precandidatos menos conocidos, como el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; el senador Tasso Jereissati o el exalcalde de Manaos Arthur Virgilio.De aquí a noviembre podrían surgir otros posibles candidatos, y es que el nombre de Doria no genera unanimidad dentro del partido, y suscita varias brechas internas.La candidatura presidencial del hasta hace pocos años empresario Doria se esperaba desde que en 2016 se hizo con la alcaldía de Sao Paulo, cuando derrotó a Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores).Duró poco como alcalde, apenas dos años, ya que en 2018 dio el salto a gobernador, en una campaña marcada por su asociación al presidente Jair Bolsonaro, que entonces contaba con un fuerte tirón electoral.Sin embargo, esa alianza duró poco y pronto Doria se convirtió en uno de los principales rivales políticos del presidente.En los últimos meses, Doria intentó ganar popularidad a nivel nacional siendo el principal responsable de la vacunación contra el COVID-19 en Brasil, gracias a su temprano acuerdo con el laboratorio chino Sinovac.No obstante, las encuestas de opinión no demuestran que haya capitalizado ese éxito, y surgen otros nombre en el campo del centro-derecha que podrían presentarse como una alternativa a la polarización entre Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), los candidatos más claros para los comicios de 2022.

