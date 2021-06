https://mundo.sputniknews.com/20210615/el-primer-encuentro-entre-sanchez-y-biden-deviene-en-un-fracaso-para-espana-1113230723.html

El primer encuentro entre Sánchez y Biden deviene en un fracaso para España

MADRID (Sputnik) — Fiasco absoluto. Ese es el resultado del primer encuentro —si es que se puede calificar como tal— entre el presidente del Gobierno español...

La fecha estaba marcada en rojo en el calendario para la diplomacia española: el 14 de junio, con motivo de la cumbre de la OTAN en Bruselas, Sánchez mantendría su primer contacto con Biden, que ni siquiera incluyó al dirigente español entre los líderes con los que se telefoneó tras su llegada a la Casa Blanca.El Palacio de la Moncloa dedicó los días previos a vender la reunión como una forma de enmendar el desinterés inicial de Biden hacia España, e incluso a pocas horas del encuentro los ministros de Sánchez se dedicaban a debatir en televisión sobre los temas a tratar en la cita.Nada más lejos de la realidad. Biden no dedicó ni medio minuto a Pedro Sánchez. Tras la foto de familia de los líderes citados en Bruselas, el mandatario español se acercó al líder de EEUU y ambos compartieron un breve paseo hasta la sala de reuniones donde se celebraba la cumbre.Lo que se pretendía como una foto para relanzar el peso internacional de Sánchez acabó en ridículo, casi en una metáfora de la posición subalterna de España respecto a EEUU. Las cámaras, prestas para captar esa foto, acabaron inmortalizando 29 segundos de paseo en los que Joe Biden apenas dirigió su mirada a Pedro Sánchez salvo al final, para despedirse.La propia oficina de Sánchez se vio obligada en un comunicado posterior a justificar por qué se inmortalizó esa imagen, señalando que "se había acordado que su saludo fuera captado por las cámaras como prueba de la excelente relación que existe entre ambos países".29 segundos eternosConscientes del fiasco, las autoridades españolas no perdieron un instante para restar importancia al suceso y cambiar el relato: la cita ya no era una reunión formal sino una simple primera toma de contacto entre líderes.Pese a transcurrir en un suspiro, Sánchez aseguró que le dio tiempo a conversar con Biden acerca de temas relativos a la cooperación militar, las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 en Latinoamérica y la vuelta de EEUU a los grandes consensos multilaterales.En su intento por maquillar la imagen de Sánchez, la diplomacia española ofreció este 15 de junio una nueva versión de los hechos, asegurando que los dos líderes dispusieron de un espacio mayor de tiempo para tratar estos temas al margen de las cámaras."Los líderes de la OTAN estuvieron durante 30 minutos ellos solos, fuera de las cámaras, antes de hacerse la foto de familia", dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, destacando que en ese rato hubo "una conversación entre Sánchez y Biden".Aluvión de críticasEn cualquier caso, las explicaciones ofrecidas desde la Cancillería no evitaron que este 15 de junio se produjera un aluvión de críticas —e incluso burlas— a Pedro Sánchez por su actuación ante Biden."Sánchez nos ha hundido en la irrelevancia internacional", dijo el líder de la oposición, Pablo Casado —del conservador Partido Popular—, en un mensaje difundido en redes sociales.En un tono más jocoso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida –también del Partido Popular–, guardó 29 segundos de silencio después de que la prensa le preguntara su opinión sobre la reunión. "Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden", añadió entre risas.Por su parte, la formación ultraderechista Vox —segunda fuerza de la oposición— criticó a Sánchez por tratar de convertir un "encuentro de pasillo" en una cumbre bilateral. "Vimos un señor que caminaba en línea recta y otro que parecía querer venderle algo como cuando vas por la calle y se te acercan", comentó Espinosa de los Monteros, diputado de Vox.Por otro lado, expertos en relaciones internacionales como Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), consideran que la actuación de Sánchez "no deja de traslucir un cierto complejo de inferioridad y un ansia exagerada por aparentar una grandeza que no se acompaña con los hechos", según reflexiona este analista en un artículo publicado en Eldiario.esCumbre de MadridTras el resbalón del paseo con Biden, la diplomacia española ahora se afana en vender que, pese a todo, Sánchez volvió de Bruselas con un éxito bajo el brazo. Los aliados acordaron que Madrid acogerá la próxima cumbre de la OTAN en 2022, en la que se espera la aprobación de un nuevo concepto estratégico e incluso la elección de un nuevo secretario general.Más allá de la discusión sobre cuánto tiempo dedicó Biden a pasear con Sanchez o cuán beneficioso es para el país disponer la mesa para acoger a la OTAN en Madrid, lo que parece claro es que, debajo de los gestos, siguen sin atenderse asuntos clave en la relación bilateral con EEUU, como la posición de Washington en el Sáhara Occidental y sus consecuencias para España en la crisis diplomática con Marruecos.

