Derribando el mito de Elon Musk como 'fundador' de varias empresas

Elon Musk es para muchos un mito viviente. Su original punto de vista sobre la tecnología y los negocios, así como su capacidad para revolucionar todas las... 15.06.2021, Sputnik Mundo

El llamado Tony Stark de la vida real a menudo es alabado por ser el padre de empresas que han marcado —y siguen marcando— el paso al que se ha desarrollado la tecnología durante los últimos 20 años. Entre sus creaciones más exitosas estarían PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity Neuralink y The Boring Company.Sin embargo, en realidad Elon Musk solo ha sido el 'fundador' de tres de estas empresas. Aquí te contaremos cuáles son.Elon Musk y PayPalPayPal es la empresa con la que Musk empezó a forjar el halo de wonder boy que hoy le acompaña. Sin embargo, este popular sistema de pagos online no salió, como muchos creen, del prolífico cerebro del entonces joven sudafricano.PayPal, cuyo nombre original era Confinity, fue fundada en diciembre de 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, y Luke Nosek. El objetivo inicial de la compañía era desarrollar software de seguridad para dispositivos electrónicos. Sin embargo, no tuvo éxito en ese nicho y cambió su enfoque hacia los pagos digitales. La primera versión de su sistema electrónico de pagos fue lanzada en 1999.Para entonces Elon Musk fungía consejero delegado de x.com, un banco online que había fundado junto a Harris Fricker, Christopher Payne y Ed Ho en marzo de ese mismo año.La empresa de Musk vio el enorme potencial que tenía Confinity y en el año 2000 la compró. x.com decidió enfocar todo su negocio en el sistema de pagos de Confinity y en 2001 lo rebautizó con el nombre de PayPal.En 2002 PayPal fue comprada por Ebay por unos 1.500 millones de dólares y Elon Musk, el mayor accionista de la compañía, se hizo con sus primeros 100 millones de dólares.Elon Musk y TeslaOtra de las hazañas que se le atribuye a Musk es la creación de Tesla, la empresa que apostó por desarrollar y popularizar autos eléctricos cuando nadie hablaba de ellos. Sin embargo, en 2004, cuando el nombre de Musk fue asociado por primera vez con Tesla, la empresa ya tenía un año de haber sido fundada. Sus creadores originales fueron Martin Eberhard y Marc Tarpenning. Musk participó en la primera ronda de financiación de la compañía y en el desarrollo del primer modelo, el Roadster. Pero no fue hasta 2008 que asumió el rol de consejero delegado de la compañía.Tras una serie de conflictos internos que terminaron en un acuerdo legal en 2009, Elon Musk recibió el título de cofundador de Tesla, lo cual sigue siendo un tema de debates a pesar de la fuerte asociación que se formó entre el nombre de Musk y la empresa. Elon Musk y SpaceXSi hay una empresa en la que Elon Musk tiene bien merecido el título de fundador, esa es SpaceX. El que ahora es uno de los hombres más ricos del mundo estuvo a punto de perder todo el dinero que obtuvo con la venta de PayPal para financiar su sueño de llevar un ser humano hasta Marte.Space Exploration Technologies Corp., conocida popularmente como SpaceX, fue fundada por Musk en mayo de 2002. Desde entonces, él ha ocupado el cargo de consejero delegado e ingeniero jefe.Después de unos dramáticos primeros años, SpaceX hoy lidera el sector del transporte espacial privado y se ha convertido en el socio predilecto de la NASA. Musk y sus chicos ya lograron la increíble hazaña de poner dos astronautas en órbita y de desarrollar cohetes reutilizables. Elon Musk y SolarCitySolarCity, la empresa que busca masificar la generación y consumo de energía solar, fue fundada en 2006 por Peter y Lyndon Rive, primos de Elon Musk. Y aunque el multimillonario fue el padre de la idea y participó en la financiación inicial de la compañía, no fue hasta 2016 que SolarCity fue adquirida por Tesla y rebautizada como Tesla Energy.Elon Musk y NeuralinkLas ambiciones de Elon Musk no se limitan a cambiar el modelo de consumo energético global y a convertirnos en una especie multiplanetaria. El carismático emprendedor también quiere 'actualizar' el cerebro humano como si de un sistema operativo se tratase. Con ese objetivo, Musk y otros ocho expertos fundaron en 2016 Musk Neuralink, una startup que pretende crear la tecnología necesaria para conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial y los computadores.Según Musk, los productos de Neuralink también podrían ayudar a curar enfermedades como la parálisis, la sordera y la ceguera, entre otras. Sin embargo, sus afirmaciones han sido criticadas por muchos neurocientíficos. Elon Musk y The Boring CompanyEl año 2016 fue prolífico para Elon Musk. Además de adquirir SolarCity y fundar Neuralink, el multimillonario también fundó la empresa The Boring Company para construir túneles subterráneos que ayuden a reducir la congestión en las ciudades.La empresa inicialmente fue creada como una subsidiaria de SpaceX, pero se convirtió en una entidad separada en 2018. Para diciembre de ese año Elon Musk poseía el 90% de las acciones y otro 6% estaba en manos de SpaceX.Hasta ahora la compañía ha construido dos túneles en Las Vegas, uno en Los Ángeles y está negociando la construcción de otros en varias ciudades.En resumen, podríamos decir que si bien Elon Musk ha fundado o cofundado varias compañías a lo largo de su mítica carrera como empresario, quizás su mayor mérito sea el de haber tenido la visión de 'subirse' a tiempo a dos trenes que ya estaban en marcha y que asomaban un futuro muy prometedor, como fue el caso de PayPal y Tesla. Sin estas dos empresas, es muy probable que SpaceX y el mito de Elon Musk no existirían.

