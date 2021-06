Casi un millón de alumnos en Argentina dejaron de estudiar en 2020

https://mundo.sputniknews.com/20210615/casi-un-millon-de-alumnos-en-argentina-dejaron-de-estudiar-en-2020-1113230159.html

"Casi el 10% de los estudiantes tuvo bajo o nulo vínculo con la escuela" durante 2020, cifra que representa "casi un millón de alumnos", reconoció Trotta, según informa Radio Mitre.El referente de educación en el Gobierno de Alberto Fernández destacó, a propósito, que la pandemia del COVID-19 "iluminó" la "desigualdad" que existe en el país en el ámbito educativo.El ministro realizó estas afirmaciones cuando este 16 de junio se reanudan las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires (este), la más habitada del territorio.En contra del criterio del Gobierno, la ciudad de Buenos Aires también habilitó el regreso a las aulas de los alumnos que asisten a educación inicial y primaria, y desde el lunes pasado, permitió además la presencialidad para los estudiantes de secundaria.Al respecto, Trotta señaló que la curva de contagios en la capital y en la provincia de Buenos Aires está en descenso, aunque observó que "la tasa de incidencia es distinta"."Es más positiva del lado de la provincia que está debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes, y la ciudad de Buenos Aires sigue arriba de 700, más allá de que también está reflejando una mejora", sostuvo.Fracaso institucionalEn todo caso, el ministro reconoció que "no es que el adolescente quiere dejar", sino que "es un fracaso institucional del sistema educativo", según señaló al programa La Rosca.Los estudiantes en Argentina no tuvieron clases presenciales durante todo 2020.Su retorno a las aulas empezó en marzo, pero volvió a ser suspendido en mayo en medio de la segunda ola de COVID-19 que atraviesa el país.Unos 13 millones de estudiantes en Argentina asisten a educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, de acuerdo al Ministerio de Educación.Hasta el momento recibieron la primera dosis en Argentina más de 13 millones de personas, de las que 3,3 millones están inmunizadas con las dos, según el Ministerio de Salud.En todo el país se registraron más de 4,1 millones de casos de coronavirus, con 21.292 contagios en las últimas horas.Desde el inicio de la pandemia se registran 86.029 fallecimientos de pacientes con coronavirus, de los cuales 687 son recientes.

