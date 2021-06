https://mundo.sputniknews.com/20210615/bolsonaro-vetara-el-pasaporte-covid-en-brasil-si-el-congreso-lo-aprueba-1113237298.html

Bolsonaro vetará el "pasaporte COVID" en Brasil si el Congreso lo aprueba

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adelantó que vetará el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso Nacional que... 15.06.2021, Sputnik Mundo

En una conversación con simpatizantes, confió en que los parlamentarios no lo acaben aprobando, pero en ese caso, advirtió que él lo frenará: "No creo que pase por el Congreso; si pasa, lo veto y el Congreso tiene derecho… Tiene derecho, ¿no? Analizan el veto y si lo tumban, ahí está la ley", dijo, según el diario local O Globo. Bolsonaro admitió que el hecho de que algunas personas no se vacunen contra el COVID-19 impediría que entrasen en determinados países.La negativa del presidente a validar el llamado "pasaporte COVID" se debería al hecho de que de alguna forma acaba obligando a las personas a vacunarse para poder llevar una vida normal.Bolsonaro siempre se mostró contrario a que la vacuna fuera obligatoria y se mostró escéptico sobre la seguridad de los inmunizantes contra el COVID-19, hasta el punto de que él mismo no se vacunó.El texto que crea el "pasaporte COVID" ya fue aprobado por el Senado y ahora está siendo analizado por la Cámara de Diputados.A pesar de lo que afirmó Bolsonaro, el Congreso Nacional tiene poderes para derribar un veto presidencial.El proyecto que se está tramitando crea el llamado Certificado de Inmunización y Seguridad Sanitaria (CSS), un documento que permitiría el acceso a eventos culturales y deportivos, parques naturales o cruceros, entre otros lugares que actualmente tienen restricciones por el COVID-19.

