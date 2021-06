https://mundo.sputniknews.com/20210614/ya-no-hay-bicefalia-el-nuevo-lider-del-socialismo-andaluz-da-mas-poder-a-pedro-sanchez--1113190556.html

"Ya no hay bicefalia": el nuevo líder del socialismo andaluz da más poder a Pedro Sánchez

"Ya no hay bicefalia": el nuevo líder del socialismo andaluz da más poder a Pedro Sánchez

Juan Espadas es el nuevo hombre fuerte del PSOE en Andalucía. Tras barrer en las primarias a la aún secretaria general Susana Díaz, imponiéndose (55,05% de los... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T13:37+0000

2021-06-14T13:37+0000

2021-06-14T13:37+0000

indulto

elecciones

andalucía

pedro sánchez

españa

partido socialista obrero español (psoe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112647229_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e78931f8a26f66cc66d77aa86d91c642.jpg

Tras semanas de intensa campaña, el alcalde de Sevilla consuma un relevo que se venía fraguando en el PSOE. Con 46.577 afiliados y 807 agrupaciones, la andaluza es la federación más numerosa y movilizada de los socialistas en todo el país. Díaz perdió el Gobierno de la Junta en 2018 ante la coalición de PP y Ciudadanos que cuenta con el respaldo de Vox. Anteriormente, también fue derrotada en otras primarias ante Pedro Sánchez, que se erigió como líder nacional.Pedro Sánchez ganó el pulso cuando más lo necesitaba, acuciado por la presión que llega desde la Plaza de Colón por los indultos a los presos del procés. Una presión que también llega desde las propias filas de su partido. Con esta victoria en Andalucía, el PSOE pierde voces discordantes respecto a Ferraz, la sede socialista en Madrid.De hecho, cuando los resultados se hicieron públicos también lo hizo la llamada de Sánchez a Espadas y las felicitaciones públicas de los ministros más sanchistas, como son José Luis Ábalos y las andaluzas Carmen Calvo o María Jesús Montero. Un PSOE más cesaristaLo que nos dicen las primarias es que el PSOE y su estructura federal se parece hoy mucho más al partido que dibuja Pedro Sánchez que el que ha tenido décadas de evolución. "Ya no hay bicefalia: la militancia ha hablado y solo hay un liderazgo", decía un exultante Espadas la noche de la victoria en Sevilla.El discurso de Espadas es un bálsamo para un PSOE donde Sánchez viene recibiendo puyas por parte de sus varones, que siempre apoyaron a Susana Díaz. Ahora, Espadas desde Sevilla ofrece un discurso basado en la unidad de partido (el partido de Sánchez) con "sentido común", ha dicho Espadas en su primera intervención en Canal Sur Radio, la antena pública, señalando que es hora de "hacer caso a lo que ha dicho la militancia".Espadas subraya que "Andalucía volverá a ser referencia en la política en España", para ello pretende "recuperar la alianza con el Gobierno de España" de Sánchez. Propone un partido con capacidad de pacto y apertura, con "señas de identidad feminista", de "diversidad sexual" y que cuide de los más desfavorecidos en todo el territorio, volviendo a señalar el valor de los Ayuntamientos y entes locales, uno de sus mantras como político. "Solo Page [el presidente de Castilla la Mancha] o Lambán [el presidente de Aragón] podrían toserle a Pedro Sánchez, porque están amparados en sus cargos, pero tampoco les conviene entrar en discusiones. Hoy en el PSOE se hace lo que quiere Pedro Sánchez", analiza Juan Carlos Blanco, que señala la "cesarización y el hiperliderazgo de todos los partidos políticos españoles.Blanco valora que esta dinámica política obedece a la incertidumbre social provocada por la pandemia, pero también a tendencias más sociales de consumo de entretenimiento, "en la que también está ya la política, la que se hace desde la inmediatez y a golpe de tuit. Por eso los mensajes simplificadores se consumen mejor y eso favorece una política de liderazgo y caudillaje".¿Gestora desde Madrid?Esta dinámica de concentración de poder en los líderes nacionales presenta en Andalucía una nueva secuencia. La derrotada Susana Díaz responde a quién, Juan Espadas es nuevo líder, pero no el cuándo. Díaz ya anunció que se echará a un lado como secretaria general, pero no ve motivos para hacerlo ya, apuntando al horizonte lejano de otoño. No es hasta octubre cuando se celebra el 40º Consejo Federal del PSOE donde se produciría su relevo. Desde Madrid ven insostenible esta situación y se desliza la posibilidad de que una gestora lleve el rumbo del partido para que Susana Díaz no siga siendo un obstáculo. "Un nuevo liderazgo exige de nuevos rostros, y eso es inmediato, no contemplo que se espere al próximo octubre", reflexiona Blanco. No obstante, no se puede obviar que un 38% de socialistas ha apoyado a Susana, Ferraz y Espadas deberán hilar una transición muy fina si quieren mantener la unidad del partido.Por su parte, Juan Espadas deberá desdoblarse y hacer funambulismos, ya que ha asegurado que por el momento compaginará la alcaldía de la capital andaluza con el liderazgo del socialismo andaluz. se da la paradoja de que Espadas ejercerá oposición sin ni siquiera estar en el Parlamento. "La nueva política presenta estos escenarios inesperados, hace cinco años te diría que no se puede hacer oposición así, pero todo cambia. Hoy hay tantos focos mediáticos donde proyectarse que no considera que sea capital estar en el Parlamento", opina Blanco.Un rival para Moreno BonillaEspadas y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, coincidían ya el día después de las primarias en un acto con el rey Felipe VI como testigo de la nueva confrontación andaluza. Uno de los argumentos que han espoleado al regidor sevillano es que para sacar al PP de la Junta hacía falta un rostro nuevo. Desde los mentideros populares se señalaba a Espadas como un rival a evitar. Por el momento, parece que este embate tardará en llegar y que el nuevo PSOE tendrá tiempo para perfilar su maquinaria de cara a las próximas elecciones.El adelanto electoral es una prerrogativa que recae únicamente en Moreno Bonilla y el popular está disfrutando de una travesía placentera durante esta legislatura. "Un adelanto electoral en estas circunstancias solo lo quiere Vox, no creo que suceda", destaca Blanco. Fuentes de la Presidencia andaluza descartan cualquier cambio de planes al respecto y el propio Espadas afirma que no es el momento. Y sobre Sánchez, lo cierto es que las primarias son un alivio. La crisis de los indultos no tuvo tanto peso social en Colón, con una asistencia menor y, mirando al largo plazo, la partida y los vientos parecen serle favorables. "La gran tendencia económica y social le favorecen", apunta Blanco. La remisión de la pandemia por la vacunación y el presumible rebote económico serán un espaldarazo que podría paliar los costes de los indultos. Más a gran escala, la visita de Biden y un contexto internacional menos populista y más progresista, como parece indicar la Casa Blanca, van más en sintonía con el Gobierno de España. "No solo creo que Sánchez va a llegar vivo a 2023, es que creo que podría revalidar su victoria. Parece que desayuna criptonita y se ha especializado en sobrevivir con jugadas arriesgadas en los últimos minutos de partido", señala Blanco. No obstante, el balón —y más en Sevilla— está en juego, y todo cambia en el último minuto, como bien sabe Pedro Sánchez.

https://mundo.sputniknews.com/20210529/quien-es-juan-espadas-el-candidato-al-psoe-andaluz-que-asoma-a-sanchez-al-abismo-politico-1112647426.html

https://mundo.sputniknews.com/20210516/pp-psoe-la-coalicion-imposible-en-la-comunidad-de-madrid-que-triunfa-en-bustarviejo-1111711778.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/varios-barones-del-psoe-rechazan-la-postura-de-sanchez-sobre-los-indultos-1112621037.html

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

indulto, elecciones, andalucía, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe)