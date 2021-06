https://mundo.sputniknews.com/20210614/venezuela-entrega-a-cpi-cuarto-informe-de-ampliacion-sobre-sanciones-a-violaciones-de-ddhh-1113213342.html

Venezuela entrega a CPI cuarto informe de ampliación sobre sanciones a violaciones de DDHH

Venezuela entrega a CPI cuarto informe de ampliación sobre sanciones a violaciones de DDHH

CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público de Venezuela entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un cuarto informe de ampliación sobre los casos que han... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T22:24+0000

2021-06-14T22:24+0000

2021-06-14T22:24+0000

américa latina

corte penal internacional (cpi)

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106491/91/1064919119_0:319:3501:2288_1920x0_80_0_0_db6ad7020d0c50da7cb9fbf14c6104f3.jpg

De acuerdo al texto, este documento actualiza al que consignó el Ministerio Público el pasado 30 de noviembre ante ese organismo internacional.El fiscal indicó que retomaron la vía de presentación de información sobre el caso de Venezuela para dejar constancia de la colaboración de ese país con la CPI, debido a que la Fiscalía de ese organismo continúa sin emitir opinión sobre los aportes hechos por la nación suramericana."El Ministerio Público continúa suministrando esta información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho caso, cuestión que le ha sido reclamada de forma reiterada, incluso acudiendo a la Sala de Cuestiones Preliminares para que se pronuncie sobre nuestra petición para activar una comunicación bilateral con la oficina de la fiscal", señala el texto.La Fiscalía reiteró la solicitud a la CPI de obtener información sobre los avances del caso que le sigue a Venezuela, pues consideró que no tiene ninguna certeza sobre los hechos por lo que la nación suramericana es sometida a un examen preliminar.En reiteradas ocasiones, Saab ha dicho que su país ha enviado a la Corte Penal Internacional varios informes de actualización, pero estos han sido ignorados por ese organismo.Además, Saab ha denunciado que, pese a reiteradas solicitudes de Venezuela, la nación no ha recibido ni una sola visita por parte de los fiscales de la CPI.La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien culmina su período ante ese organismo este 15 de junio, había indicado que próximamente anunciaría una decisión sobre Venezuela para determinar si se le abre o no una investigación por crímenes de lesa humanidad.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/venezuela-pide-a-cpi-fijar-posicion-sobre-datos-que-brindo-en-causa-de-violacion-de-ddhh-1113121649.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corte penal internacional (cpi), venezuela