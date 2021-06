https://mundo.sputniknews.com/20210614/un-dron-ataca-instalacion-militar-iraqui-situada-cerca-del-aeropuerto-de-bagdad-1113185702.html

Un dron ataca instalación militar iraquí situada cerca del aeropuerto de Bagdad

Un dron ataca instalación militar iraquí situada cerca del aeropuerto de Bagdad

MOSCÚ (Sputnik) — Un dron desconocido atacó por la mañana una instalación militar ubicada en el aeropuerto internacional de Bagdad, informó la agencia Shafaq... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T09:59+0000

2021-06-14T09:59+0000

2021-06-14T10:08+0000

defensa

zona de conflicto

ataque

irak

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106156/05/1061560572_0:147:2401:1497_1920x0_80_0_0_ca53edff83e5e9c1c445e6e34b597dd6.jpg

Según el interlocutor de la agencia, el aparato volador no tripulado disparó proyectiles que cayeron en el muro que rodea el local de la Fuerza Aérea iraquí, como resultado del incidente nadie resultó herido.La semana pasada, la agencia INA comunicó, citando una declaración de los organismos de seguridad iraquíes, que el aeropuerto internacional de Bagdad fue atacado por tres drones, y uno de ellos fue derribado. Los representantes de la coalición liderada por EEUU aseguraron que estaban investigando un incidente con drones que afectó una sede diplomática estadounidense situada en Bagdad.Anteriormente The New York Times, citando fuentes estadounidenses, aseguró que varios drones de combate de las fuerzas controladas por Irán atacaron reiteradamente bases en Irak en los últimos meses. Se afirma que en ocasiones los mismos aparatos que son utilizados por los estadounidenses.El 5 de enero de 2020, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que exigía la retirada inmediata y completa de las tropas extranjeras del país.La resolución fue avalada después de que EEUU asesinara en Bagdad al general Qasem Soleimaní, comandante de la fuerza de élite Quds, de Irán, y Abu Mahdi Muhandis, un alto rango de las Fuerzas de Movilización Popular (milicias chiíes iraquíes respaldadas por Irán).Después de esos sucesos, la coalición internacional liderada por Washington entregó a los militares iraquíes varias instalaciones que albergaban antes soldados estadounidenses, incluidas varias bases aéreas, así como la sede de los asesores militares de la alianza antiterrorista.

https://mundo.sputniknews.com/20210508/1111999330.html

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zona de conflicto, ataque, irak, oriente medio