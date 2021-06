https://mundo.sputniknews.com/20210614/putin-rechaza-las-absurdas-afirmaciones-sobre-el-rol-de-rusia-en-ataques-ciberneticos-contra-eeuu-1113187597.html

Putin califica de "absurdo" que Rusia tenga un papel en los ataques cibernéticos contra EEUU

Putin califica de "absurdo" que Rusia tenga un papel en los ataques cibernéticos contra EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia nunca recibió ningún tipo de pruebas de los ciberataques que le incriminan o de su supuesta injerencia en las elecciones de Estados... 14.06.2021, Sputnik Mundo

El mandatario calificó de "farsa" las afirmaciones de que detrás de los ciberataques en EEUU se encuentran supuestos hackers rusos o Moscú."Nos acusan de muchas cosas. De injerencia en las elecciones, de ciberataques y etcétera y etcétera. Pero nunca, ni una sola vez, ellos se tomaron el trabajo de presentar algún tipo de testimonios o pruebas. Se trata solo de acusaciones infundadas", dijo el líder ruso.Putin recordó que la OTAN "declaró el ciberespacio como un espacio bélico", y eso puede significar que "se planea algo", lo cual no puede dejar de preocupar a Rusia."Todo lo que provoca el temor de EEUU también puede representar un peligro para nosotros", subrayó el jefe de Estado, agregando que Rusia "está dispuesta a cooperar con los representantes extranjeros, en particular, con EEUU".El presidente ruso reconoció que confía en que logrará lanzar una lucha conjunta contra los delitos en el ciberespacio "con los colegas de EEUU".Al responder a una pregunta sobre si siente miedo ante logros que pudieron alcanzar los servicios secretos de EEUU en las redes sociales rusas y ante su posibilidad de provocar grandes pérdidas al país, Putin aseguró que no padece de ningún temor."No tengo miedo, pero tengo en cuenta que eso es posible", recalcó.Compromiso en la relaciones entre EEUU y RusiaAsimismo, el líder ruso llamó a buscar un compromiso en las relaciones entre Rusia y EEUU.Además el líder ruso subrayó que considera que los valores principales que se aprecian en las relaciones internacionales son la previsibilidad y la estabilidad.En respuesta al comentario del medio de que su colega estadounidense, Joe Biden, considera que Rusia generó mucha inestabilidad y imprevisibilidad, Putin afirmó que "él dice una cosa, y yo, otra".Anteriormente, en una entrevista con la cadena estadounidense, el mandatario ruso aseguró que la relación entre los dos países se fue deteriorando con el tiempo y actualmente se encuentra en el punto más bajo, opinión que la víspera fue confirmada por Biden.Caso NavalniEl presidente de Rusia aseguró que el bloguero opositor Alexéi Navalni, en prisión por fraude a una cadena francesa de cosméticos, recibirá el mismo trato que cualquier recluso.El presidente ruso respondió de manera negativa a la pregunta del presentador de televisión de si ordenó matar a Navalni: "no tenemos la costumbre de matar a nadie", destacó.Cuando fue cuestionado sobre su disposición de realizar un intercambio de presos, Putin respondió que "sí, por supuesto"."Sé que hay ciudadanos estadounidenses que están en prisión, que fueron condenados. Pero si comparamos eso con el número de ciudadanos rusos que están en las cárceles de EEUU, estas cifras resultan incomparables", dijo.A principios de este año, una corte de apelación confirmó una pena de dos años y medio a Navalni por sus delitos.En diciembre de 2014, Alexéi Navalni fue condenado junto con su hermano Oleg por blanqueo y fraude a la empresa Yves Rocher Vostok. Ambos recibieron sendas sentencias de 3,5 años, pero mientras que Oleg fue a prisión, Alexéi Navalni se benefició de la suspensión de la pena.Según afirmó el mismo opositor, tiene otros tres procesos pendientes, entre ellos un juicio por apoderarse de las donaciones que recibió su organización FBK, entidad inscrita como agente extranjero que recibía financiación del extranjero.La entrevista del presidente ruso se divulgó solo unos días antes del primer cara a cara entre Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden, programada para el próximo día 16 en la ciudad suiza de Ginebra.

