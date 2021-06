https://mundo.sputniknews.com/20210614/ni-messi-ni-neymar-el-covid-19-ya-es-protagonista-de-la-copa-america-1113197430.html

Ni Messi ni Neymar: el COVID-19 ya es protagonista de la Copa América

Los primeros días de la Copa América 2021 todavía no vieron brillar a las grandes estrellas de las selecciones participantes pero ya incluyeron la participación de un protagonista ineludible del torneo: el COVID-19. Cuando el balón aún no había comenzado a rodar, dos selecciones confirmaron que sus plantillas estarían diezmadas producto del coronavirus.La primera víctima del virus fue la selección de Venezuela, cuyo debut frente Brasil estaba pactado para el domingo 13 de junio, en el encuentro que abrió el torneo. Un día antes, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó en un comunicado que las pruebas PCR realizadas al llegar a Brasil habían detectado 11 casos positivos de COVID-19.De acuerdo al reporte, tres de los infectados pertenecen al cuerpo técnico mientras ocho son futbolistas. Si bien la FVF procuró mantener en reserva quiénes eran los contagiados, medios venezolanos incluyeron en esa lista a futbolistas titulares como Tomás Rincón, Rómulo Otero, Josef Martínez, Mikel Villanueva, Jhon Chancellor, Robert Rosales. También otros suplentes que suelen ingresar como Jhonder Cádiz y Rafael Romo.La gran cantidad de infectados desarmó la alineación proyectada por el entrenador portugués José Peseiro, que debió convocar de urgencia a 15 futbolistas que se desempeñan en el fútbol venezolano y que llegaron a Brasilia menos de 24 horas antes de tener que salir a la cancha frente a la poderosa selección brasileña.El mismo día que Venezuela confirmó su infortunio sanitario, el combinado nacional de Bolivia reportó tres casos positivos de COVID-19 entre sus futbolistas y uno en el cuerpo técnico. Bolivia tampoco quiso revelar la identidad de los tres contagiados, aunque medios bolivianos informaron luego que entre ellos estaba la figura excluyente de la selección verde: el delantero y capitán Marcelo Moreno Martins.De todas maneras, Moreno Martins publicó en sus redes sociales imágenes asistiendo a un entrenamiento el 13 de junio, lo que indicaría que en realidad no se encuentra entre los aislados.En Bolivia también señalan al defensa Luis Haquín y al mediocampista Henry Vaca como los otros infectados, aunque el propio entrenador César Farías ha evitado revelar la identidad de los contagiados en conferencia de prensa.Copa América: ¿Por qué hay casos de COVID-19 en secreto?El secretismo alrededor de los casos positivos parece ser la nueva estrategia de los equipos para agregar incertidumbre a los rivales. Si bien el protocolo sanitario de la Copa América 2021 obliga a las delegaciones a informar "de inmediato" todos los casos positivos a la Comisión Médica de Conmebol, no están obligadas a la identidad de los infectados públicamente.De acuerdo al reglamento de la Copa América, todos los casos positivos deben ser inmediatamente apartados del plantel para cumplir aislamiento, no pudiendo participar de entrenamientos ni actividades comunes junto a sus compañeros. La Comisión Médica de Conmebol notifica a la Comisión de Competiciones sobre todos los casos, por lo que todo caso positivo queda inmediatamente inhabilitado para disputar encuentros hasta tanto cumpla con el período de aislamiento.La cuarentena de los futbolistas está estipulada en 14 días por la Conmebol. Durante esos días, el futbolistas deberá permanecer en una habitación individual y "bien ventilada".La Conmebol prevé dos posibilidades para los futbolistas infectados que hayan pasado el tiempo de aislamiento y hayan sido autorizados para volver a jugar por parte de los cuerpos médicos de sus selecciones. Una de las posibilidades es que el futbolista sea enviado nuevamente a su país —en esos casos, la selección puede convocar de emergencia a un sustituto— o que regrese a la competición, tras una autorización de Conmebol.

