Gobierno nicaragüense denuncia ataque mediático sin precedentes en su contra

MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua denunció que se desarrolla un ataque mediático sin precedentes en su contra, en medio de una coyuntura marcada por... 14.06.2021

américa latina

centroamérica

nicaragua

El texto cita a los medios corporativos The Guardian, Daily Mail, Washington Post y New York Times como la plataforma que inunda el panorama informativo mundial con artículos acusatorios sobre Nicaragua."Bailando como siempre al son de los Estados Unidos y la oposición de derecha de Nicaragua, los artículos afirman, entre otras cosas, que el gobierno descalifica a opositores políticos para que Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganen fácilmente las elecciones de este año (7 de noviembre) y que (…) no serán libres y justas", señala la publicación.El documento recapitula cómo, sobre la base de pruebas presentadas contra ciertas personas naturales y jurídicas, relacionadas con presuntos delitos de lavado de dinero, fraude, traición y conspiración sediciosa, el Ministerio Público inició desde el 20 de mayo una investigación sobre los negocios de la opositora Cristiana Chamorro y su Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).La citada ONG recibió millones de dólares de Washington a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y otras agencias del Gobierno del país norteamericano, que luego fueron transferidas a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro, reseña la nota.Entre los beneficiarios de esos fondos mencionó a Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana (director de la ONG Centro de Investigación de las Comunicaciones y la publicación Confidencial) y Jaime Chamorro Cardenal, tío y primer ejecutivo del diario La Prensa, principal vocero histórico de la derecha nicaragüense.Otras organizaciones afiliadas a la Fundación como los canales televisivos 10, 11 y 12, Vos TV, Radio Corporación y Radio Show Café con Voz más las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505, baluartes de agresión mediática contra el Gobierno, fueron depositarias de los fondos aportados por las agencias gubernamentales estadounidenses."Por lo tanto, el propósito de la investigación del Ministerio Público es determinar si Cristiana Chamorro y su FVBCH han cometido algún delito relacionado con la Ley 1040 (de Regulación de Agentes Extranjeros), (la cual) requiere que las organizaciones informen en detalle cualquier financiamiento que reciban del extranjero, y la 1055, que protege al pueblo nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa", abunda el comunicado.Acto seguido asegura que la investigación transcurre de manera exhaustiva y transparente, con actualizaciones periódicas que se publican de manera oportuna para informar a la población nicaragüense acerca de sus avances.El Gobierno recordó que legislaciones muy similares existen en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, Europa y el resto del mundo, donde las administraciones nacionales muestran tolerancia cero para delitos de esa índole."Por ello, cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al estado de derecho, la democracia, la soberanía nacional y la libre autodeterminación en Nicaragua", advierte el texto oficial.A partir del 3 de junio, cuando la Fiscalía decretó la detención (domiciliaria) de Cristiana Chamarro, también fueron arrestados Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.Cristiana Chamorro, Cruz, Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro integran la lista de presidenciables de la oposición nicaragüense con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.

centroamérica

nicaragua

2021

