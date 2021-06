España registra 8.167 casos y 16 fallecidos en un panorama descendente de la pandemia

https://mundo.sputniknews.com/20210614/fernando-simon-actualiza-los-datos-del-coronavirus-en-espana-1113198424.html

La pandemia sigue en descenso en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado 8.167 casos y 16 fallecidos. La incidencia se sitúa en 104,56 casos por cada... 14.06.2021, Sputnik Mundo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha actualizado los datos de la pandemia en España. El país ha notificado 8.167 casos a la serie histórica y ha registrado 16 fallecimientos desde el último balance. En cuanto a la incidencia, se han anotado 104,56 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cinco puntos menos que en la última actualización. En los centros hospitalarios, la ocupación de camas de UCI se sitúa en el 9,7% y la de camas hospitalarias en el 2,7%. "El descenso no es rápido, es progresivo, estable, pero sigue siendo muy lento", ha señalado Simón.El epidemiólogo ha explicado que España sigue en esa tendencia descendiente "similar a la de varios países de la Unión Europea". Aunque los datos de contagios por territorios va progresivamente homogenizándose, por grupos de edad esas diferencias "se van remarcando". Los motivos, según Simón, son las celebraciones de los jóvenes tras el fin del curso escolar y el final de exámenes, lo que provoca picos de subidas y estabilizaciones "que aunque no nivel general no implica un incremento de la tendencia global, porque sigue descendiendo muy lentamente, sí que evitan que ese descenso global sea mucho más rápido", detalló Simón.En cuanto a la vacunación en España contra el coronavirus parece ir avanzando a buen ritmo, aunque se vislumbra lejos del objetivo fijado por Sanidad, que es llegar al 70% de vacunados después de verano. Según los nuevos datos, este fin de semana se han inoculado un millón de dosis, lo que eleva a 33.242.768 el número total de dosis administradas. Aproximadamente, un 45% de la población tiene al menos una dosis, mientras que el 27% cuenta ya con la pauta completa. En referencia, al Certificado COVID Digital puesto en marcha por la Unión Europea, comúnmente llamado 'Pasaporte Covid', el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha destacado que está siendo "un éxito en España". Actualmente, se emite en quince comunidades en alguna de sus modalidades. En total, se han emitido unos 800.000 hasta la mañana del 14 de junio. La comparecencia también ha servido para conocer el punto de vista gubernamental respecto a la retirada de la mascarilla en espacios públicos. "Lo cierto es que las propuestas de otros países va en la misma línea de las de España. Hacer un inicio progresivo, con espacios exteriores. Y posteriormente ir ampliando. Ahora mismo considero que en interiores todavía es muy necesario. Tenemos que entender que esto es una evolución progresiva. De momento, no tenemos una fecha marcada en el calendario", ha resaltado Simón.Otro tema a tratar son los nuevos casos de la variante delta, procedente de la India, en España. El epidemiólogo ha optado por no dar la voz de alarma, pero sí que cree que hay que tener una cierta cautela. "No creo que tengamos que tener ahora mismo una preocupación excesiva, pero sí una vigilancia. La variante delta no es la única que nos puede interesar. En España no está teniendo por el momento un impacto importante", ha señalado. Además, ha recordado que los datos preliminares indican que no parece tener una mayor gravedad o letalidad que otras variantes del coronavirus.

