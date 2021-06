https://mundo.sputniknews.com/20210614/el-presidente-de-la-suprema-corte-de-mexico-presenta-una-consulta-sobre-la-extension-de-su-mandato-1113199722.html

El presidente de la Suprema Corte de México presenta una consulta sobre la extensión de su mandato

El presidente de la Suprema Corte de México presenta una consulta sobre la extensión de su mandato

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, presentó a los magistrados del... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T16:42+0000

2021-06-14T16:42+0000

2021-06-14T17:05+0000

andrés manuel lópez obrador

américa latina

méxico

suprema corte de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103665/37/1036653747_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_f2492c2423a2d765ae8f8d6fd366b5de.jpg

Esa artículo fue aprobado por el Congreso de la Unión, como parte de una reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato termina en 2024, pero sectores opositores al Gobierno y dentro del propio oficialismo la consideran "inconstitucional".La consulta consta de cuatro preguntas, y la primera interroga "¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?" ante esa prolongación del mandato.La segunda interrogante consulta si el pleno de la Suprema Corte puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normales generales "que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial".La tercera pregunta del magistrado Zaldívar indaga qué mayoría, simple o calificada, se requiere en su caso para invalidad una norma general.La mayoría simple es de seis de los 11 ministros y la calificada es de ocho.La última interrogación plantea si la extensión del mandato es "acorde con los artículos 97 y 100" de la carta magna mexicana.El artículo 97 vigente indica que "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior".Respaldo de López ObradorEl presidente López Obrador reafirmó su respaldo a la prolongación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte porque lo considera como "un hombre íntegro y una gente honesta".López Obrador dijo a periodistas que es necesario que Saldívar continúe no solo como presidente de la máxima instancia del Poder Judicial sino también como presidente del Consejo de la Judicatura que designa y vigila a los jueces.En cuanto al Consejo de la Judicatura "es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, y de magistrados que actúan de la misma manera".El gobernante argumenta además que en el Poder Judicial predomina la defensa "los intereses creados del antiguo régimen", y está "al servicio de las minorías, al servicio del dinero".Con esas consideraciones estima que para completar la reforma en las instancias judiciales aprobada por el Congreso se requiere que Saldívar siga como presidente de la Suprema Corte, hasta que deje de su cargo de magistrado en 2024.López Obrador estima difícil que los magistrados apoyen la extensión del mandato porque fueron puestos en el "antiguo régimen", donde la política estaba al servicio de las minorías, del crimen organizado y de la "delincuencia de cuello blanco", puntualizó.

https://mundo.sputniknews.com/20210604/mexico-vota-bajo-confrontacion-del-presidente-con-el-arbitro-electoral-1112926967.html

https://mundo.sputniknews.com/20210603/el-presidente-de-mexico-acata-fallo-de-tribunal-electoral-sobre-propaganda-1112834408.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico, suprema corte de méxico