https://mundo.sputniknews.com/20210614/el-padre-de-meghan-considera-que-oprah-esta-usando-a-su-hija-y-a-harry-1113184268.html

El padre de Meghan considera que Oprah está usando a su hija y a Harry

El padre de Meghan considera que Oprah está usando a su hija y a Harry

Thomas Markle, padre de Meghan, considera que la presentadora de televisión Oprah Winfrey se está aprovechando de su hija y su esposo, el príncipe Harry, para... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T02:45+0000

2021-06-14T02:45+0000

2021-06-14T02:45+0000

meghan markle

príncipe harry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1113184243_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_137db06806420a23674c2b3b9024364d.jpg

Thomas dijo que Oprah podría demandarlo, pero él cree que ella ha estado usando a Harry, a quien consideró una persona frágil."Creo que [Oprah] se ha aprovechado de un hombre muy debilitado y está haciendo que él diga cosas que no deberías decir en la televisión. Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que ella está manipulando a Harry", afirmó el suegro del príncipe. Luego Thomas criticó a la pareja, diciendo que tomaron un camino equivocado y que todo lo que hacen parece ir en contra de la opinión pública. Durante la entrevista, el padre de la duquesa habló también acerca de su difícil relación con Meghan. Aseguró que se disculpó con ella por participar de una sesión de fotos en la que supuestamente se preparaba para la boda de su hija y Harry, a la cual no había sido invitado. Thomas Markle reveló que su hija no le habla desde hace tres años."Me disculpé 100 veces por eso. No estoy amargado, estoy confundido. Simplemente no tengo la respuesta. Quiero la respuesta. Hay asesinos con hacha en prisión, su familia viene a verlos. ¿Verdad? Quiero decir, no soy un asesino con hacha. Sabes, cometí un error tonto, nunca me perdonaron", lamentó.

https://mundo.sputniknews.com/20210607/la-razon-por-la-que-la-hija-de-meghan-y-harry-no-sera-princesa-1112983112.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meghan markle, príncipe harry