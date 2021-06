https://mundo.sputniknews.com/20210614/el-jugador-que-sufrio-un-paro-cardiaco-en-pleno-partido-manda-un-mensaje-desde-el-hospital-1113189525.html

El jugador que sufrió un paro cardíaco en pleno partido manda un mensaje desde el hospital

El centrocampista danés Christian Eriksen, que se desplomó en pleno encuentro entre las selecciones de Dinamarca y Finlandia, tranquilizó a sus compañeros de... 14.06.2021, Sputnik Mundo

Eriksen también agradeció el apoyo de sus fans. "Gracias, no me rindo. Me encuentro mejor, pero quiero entender lo que me pasó. Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí", expresó.La Unión Danesa de Fútbol también se puso en contacto con el futbolista. "Su estado de salud es estable y continúa hospitalizado para una futura revisión", confirmó el organismo.El atleta se desmayó en el minuto 42 de su primer partido en la Eurocopa 2020 contra Finlandia. Durante casi 20 minutos los paramédicos y hasta los compañeros de equipo le prestaron ayuda de urgencia a Eriksen, incluyendo un masaje cardíaco indirecto. Luego, abandonó el campo en camilla. El juego fue suspendido durante casi dos horas. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, declaró en una rueda de prensa que el estado del jugador sigue estable y que los exámenes no han revelado aún ningún problema de salud.

