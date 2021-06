https://mundo.sputniknews.com/20210614/el-gobierno-de-argentina-acusa-al-reino-unido-de-bloquearle-insumos-de-defensa-1113199278.html

El Gobierno de Argentina acusa al Reino Unido de bloquearle insumos de defensa

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, acusó a Reino Unido de obstaculizar compras y reparaciones militares al cumplirse 39... 14.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

islas malvinas

argentina

reino unido

"A veces pienso que para el Reino Unido la guerra no terminó", sostuvo Rossi durante un acto frente al Edificio Libertador de la ciudad de Buenos Aires, sede de su Ministerio. El funcionario insistió en que "no es inocua la acción en política de defensa" de Reino Unido al encabezar un acto de homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas."Nos frenan compras, nos frenan distintas situaciones, cuando queremos equipar a nuestras Fuerzas Armadas cualquier componente de origen inglés frena cualquier tipo de operación", afirmó el ministro, que estuvo en el mismo cargo entre 2013 y 2015, bajo la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.En esa línea, Rossi aludió al veto que ejerció Reino Unido en 2014 para que Argentina no pudiera comprar a Brasil 24 aviones de combate Gripen, puesto que estas aeronaves contaban con licencia de exportación británica.El ministro se refirió también al bloqueo inglés que impidió que el país sudamericano adquiriera unos aviones supersónicos que fabrica Corea del Sur.Rossi hizo además hincapié en el "hecho ignominioso de haber mandado un componente de una corbeta de la Armada a reparar a Inglaterra".Bajo esta perspectiva, el ministro se atrevió a asegurar que "esta no es la política para con todos los países del mundo", sino solo "para con Argentina".Malvinas se ha convertido en "un enclave militar, en una isla donde hay tantos isleños como soldados británicos", donde se mantienen "ejercicios militares claramente ofensivos", añadió Rossi.El Gobierno de Alberto Fernández subrayó así la "importancia geopolítica y geoestratégica que tiene Malvinas para el Reino Unido", y no el derecho de autodeterminacion de los isleños.Desde la ocupación de las Islas Malvinas, Buenos Aires y Londres mantienen un litigio por la soberanía del archipiélago, lo que llevó a que en abril de 1982, la Junta Militar argentina liderada por el general Leopoldo Galtieri (1981-1982) intentara recuperarlo a través de una ofensiva contra el Reino Unido de Margaret Thatcher (1979 - 1990).La guerra culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999). Reconocimiento a excombatientesDurante su discurso, el referente del Ejecutivo peronista sostuvo que Argentina continuará por la vía diplomática su reclamo para recuperar las Islas Malvinas.Al término de la guerra en 1982, "Argentina estaba convulsionada y no hubo espacio ni tiempo para que se empiece el justo reconocimiento" de los soldados que intervinieron en el conflicto bélico, dijo.Su cartera, por lo tanto, realizará "un año de vigilia, teniendo en cuenta que el año que viene se cumplen 40 años del desembarco argentino en Malvinas", anunció.

