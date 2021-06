https://mundo.sputniknews.com/20210614/cuidado-con-estos-alimentos-si-tienes-enfermedades-gastrointestinales-1113204216.html

Cuidado con estos alimentos si tienes enfermedades gastrointestinales

Cuidado con estos alimentos si tienes enfermedades gastrointestinales

Si padeces enfermedades estomacales o intestinales, debes ser muy selectivo a la hora de comer. La gastroenteróloga rusa Anna Denísova explicó a Sputnik qué... 14.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-14T17:45+0000

2021-06-14T17:45+0000

2021-06-14T17:45+0000

estilo de vida

estómago

tomates

alimentación

alimentos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108455/30/1084553094_0:53:1921:1133_1920x0_80_0_0_9591ee1239a3a19810d2bab1690d6f65.jpg

Los pacientes con esta condición no pueden comer tomates, enfatiza la médica del hospital SM-Clinica de San Petersburgo. Los tomates provocan pirosis y eructación. Si estás en un grupo de riesgo por problemas gastrointestinales, tras consumirlos en exceso sentirás amargura y acidez en la boca, ya que el contenido del estómago inunda el esófago. No importa si los consumes frescos, como sopa, como salsa de tomate frito o en una pizza, añade Denísova. No solamente los tomates pueden provocar pirosis. Los cítricos, el café, el chocolate, los alimentos de panadería —sobre todo la masa de harina caliente—, las empanadas y la pizza están en esta lista negra. La combinación de los alimentos mencionados podría agravar la pirosis, alerta la especialista. Quienes tienen problemas gastrointestinales no deben comer cítricos sobre todo en el período de agravamiento de la enfermedad.El café también está contraindicado en este caso. La bebida debe excluirse de la dieta de aquellas personas que padezcan el síndrome del intestino irritable, ya que la cafeína puede aumentar la frecuencia intestinal e incluso las posibilidades de diarrea.

https://mundo.sputniknews.com/20210317/es-peligroso-comer-una-ensalada-de-pepinos-y-tomates--1110089450.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estómago, tomates, alimentación, alimentos