Consulta sobre juicio a expresidentes de México se realizará el próximo 1 de agosto

14.06.2021

"Adelanto mi postura, yo de manera pública sostuve que no iba a participar [en la consulta ciudadana] y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y que hacia adelante como ha venido sucediendo no se permita la impunidad ni la corrupción", dijo el mandatario a periodistas.La consulta sobre juicio a expresidentes se solicitó en el Congreso, luego fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia a principios de agosto del año pasado.El Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de la realización de la consulta ciudadana el 1 de agosto próximo."Será un ejercicio ciudadano que pondrá en práctica nuestra democracia participativa", escribió por su parte en su cuenta de Twitter el portavoz de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.El anuncio de la consulta que se realizará en menos de un mes es hecho apenas una semana después de las elecciones concurrentes, legislativas y locales, más grandes en la historia.El INE recurrirá a los mismos capacitadores que del proceso electoral anterior, mientras que la integración de las mesas directivas de casilla, no deberán ser los mismos 1,5 millones de ciudadanos que aceptaron vigilar los comicios el 6 de junio pasado, y saldrán de nuevas selecciones por sorteos.La propuesta de un referéndum sobre el enjuiciamiento a exjefes del Poder Ejecutivo fue aprobada el 1 de octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia.La Suprema Corte rechazó el año pasado, con una cerrada votación de los 11 magistrados del pleno, un proyecto de sentencia contra la consulta que advertía: "no se puede someter a consulta la aplicación de la ley, pues ello desnaturalizaría la finalidad de una consulta popular", y la volvería "inconstitucional".La pregunta que la Corte aprobó, en una segunda votación de ocho a favor contra tres, indica: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".Esa interrogante reemplazó a la que había hecho el presidente, acerca de la posibilidad de enjuiciar a cinco exmandatarios de tres décadas, periodo que define como "neoliberal", desde 1988 a 2018.López Obrador ha manifestado su postura por "una especie de punto final" en el tema de los presuntos actos de corrupción de sus antecesores.Fue el mismo mandatario quien solicitó al Congreso un referéndum para no aparecer como un "verdugo" de sus antecesores.Además, el próximo año 2022 se realizará otro referéndum para la consultar por primera vez a la ciudadanía mexicana sobre la revocación de mandato para el Presidente de la República, en este caso López Obrador.

